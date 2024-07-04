Ястремская на Уимблдоне с камбэком переиграла экс-россиянку и не пожала ей руку: видеообзор игры

В среду, 3 июля, состоялись матчи 1/32 финала Уимблдонского турнира по теннису. Одними из последних в этот день на корт вышли Даяна Ястремская и Варвара Грачева.

Даяна Ястремская – Варвара Грачева 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

Это была вторая очная встреча между украинкой и россиянкой, которая в 2023 году сменила гражданство на французское. Одесситка снова триумфовала, однако это был очень сложный поединок, пишет 24 Канал.

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В первом сете соперницы уверенно играли на своей подаче. Решающим стал восьмой гейм, в котором Даяна позволила сопернице заработать брейк-поинт и та использовала его с первой попытки, после чего успешно подала на партию.

Второй сет кардинально отличался от первого. Обе теннисистки успешнее играли на приеме и в партии определяющим стал пятый гейм – единственный, который не закончился брейком, к счастью, он был в активе третьей ракетки Украины.

Поэтому все решалось в третьем сете и он был максимально напряженным. Первые восемь геймов соперницы брали свою подачу, хотя это делала гораздо увереннее Ястремская, которая не давали Грачевой ни разу дойти до счета ровно, а сама суммарно имела четыре брейк-поинта, но не реализовала их.

После этого украинка не защитила свою подачу, но, к счастью, в самый важный момент сделала обратный брейк. Все, в итоге, дошло до супертайбрейка, где Ястремская со старта захватила инициативу и выиграла со счетом 10:5.

Отметим, что после матча Даяна не пожала руку сопернице, несмотря на то, что та сменила гражданство. Ведь Грачева сделала это уже на второй год полномасштабного вторжения и не осуждала действия своей родной страны.

Смотрите видеообзор матча Ястремская – Грачева

. Следующей соперницей Даяны Ястремской станет первая ракетка Хорватии Донна Векич. Это будет седьмая очная встреча между теннисистками – пока между ними сохраняется паритет.

Напомним, что 4 июля свои матчи 1/32 финала также сыграют Марта Костюк, Дарья Снигур и Элина Свитолина. К сожалению, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Юлия Стародубцева уже выбыли из борьбы за трофей травяного "мэйджора".