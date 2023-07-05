Невероятный камбэк после провала: Марта Костюк выбила восьмую ракетку мира с Уимблдона

Украинская спортсменка была близка к бесславному вылету из травяного Grand Slam. Впрочем, Марта не сдалась и одержала блистательную победу.

Мария Саккари (Греция) – Марта Костюк (Украина) 1:2 (6:0, 5:7, 2:6)

Пятеро украинок стартовали на третьем турнире Grand Slam в этом году. Первый круг Уимблдона преодолели Элина Свитолина и Леся Цуренко, пишет 24 канал.

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Самой же сложной была соперница у Марты Костюк. Киевлянка попала на восьмую ракетку мира Марию Саккари. Игра должна была состояться еще во вторник, 4 июля, но из-за ливня ее перенесли на среду.

Поединок начался ужасно для Марты. Первый сет украинка проиграла вчистую, не взяв ни одной подачи. Впрочем, киевлянка начала сопротивляться во второй половине второго сета, который также останавливали из-за ливня.

При счете 2:2 Костюк сделала два брейка, но после этого отдала их Саккари и счет стал 5:5. Впрочем, после этого украинка выжала максимум и взяла два гейма подряд (7:5).

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Похоже, что после этого моральная инициатива была на стороне украинки. В третьем сете Марта не отдала ни одного своего гейма и взяла два на подачах соперницы.

Таким образом, благодаря эффектному камбеку Костюк выходит во второй круг. Там ее соперницей станет победительница пары Элисон Риск (США) – Паула Бадоса (Испания).