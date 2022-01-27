Угрожают в Казахстане: российского тренера пугают убийством
Источник:Baigenews
Вице-президент федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен сообщила, что российскому фигуристу Сергею Воронову, который в октябре стал главным тренером сборной Казахстана, угрожают убийством.
Тен отметила, что с ее приходом в федерации произошли большие изменения, которые оказались невыгодными для многих тренеров и функционеров. Вероятно, именно это повлекло за собой инцидент.
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"Что меня заставило дать пресс-конференцию: позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть о Казахстане. Я решила, что ситуация приобретает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание", – рассказала она.
Неудавшиеся результаты под руководством Воронова
- Сергей Воронов возглавил сборную Казахстана по фигурному катанию в октябре 2021 года. Он является двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.
- Воронов получил должность главного тренера сборной Казахстана, но особых успехов у Казахстана в олимпийском сезоне не было. Главную борьбу – за олимпийскую путевку на Nebelhorn Trophy – подопечный Воронова Диас Жиренбаев проиграл в пух и прах.
- На прошлой неделе в Таллинне прошел чемпионат четырех континентов, на котором Шайдоров выступил отлично, став пятым и набрав 234,67 балла. Этого легко хватило бы, чтобы получить олимпийскую путевку на Небельхорне.