Патриотической маски не будет: Мбаппе запретили играть с французским триколором

Килиану Мбаппе запретили играть в маске, разрисованной в цвета французского флага. Соответствующее решение приняла УЕФА.

Недавно в матче с Францией против Австрии Килиан Мбаппе получил травму носа. Дальнейшие матчи он будет играть в защитной маске.

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Почему Мбаппе будет без французского триколора

Согласно правилам УЕФА, медицинское оборудование должно быть одного цвета и не иметь каких-либо опознавательных знаков команды или производителя.

Именно поэтому, Килиан Мбаппе не сможет выйти в защитной маске с изображением флага Франции, которую для него изготовили.

Мбаппе получил травму, когда сборная Франции разыгрывала угловой. Француз столкнулся со спиной австрийского футболиста, после чего ему долго пытались остановить кровь и впоследствии он покинул поле.

Напомним, что матч Нидерланды – Франция состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.