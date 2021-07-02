УЕФА заблокировала билеты британских фанатов на Евро-2020 против Украины: причина

Сборные Украины и Англии 3 июля сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится в Риме, но матч не смогут посетить украинские и британские фанаты.

Жесткие правила УЕФА

УЕФА приняла жесткое решение для фанатов обеих сборных. Они не смогут прилететь в столицу Италии и поддержать национальные команды с трибун стадиона "Стадио Олимпико".

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Ассоциация решила заблокировать все приобретенные билеты британцев на четвертьфинальный поединок Евро-2020 Украина – Англия, который состоится в Риме.

Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков из Великобритании в Италию, которые могли нарушить карантинные правила. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Италии

Поездки из Украины в Италию без уважительной причины на данный момент запрещены. Туризм или посещение футбола не входят в список причин для въезда в Италию. Обе сборные смогут рассчитывать на поддержку местной диаспоры, которая живет и работает в Италии.

Кроме того, после обращения итальянских властей в УЕФА приостановлена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

Это связано с тем, что в Италии действует пятидневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Великобритании из-за распространения там коронавируса, а именно штамма "Дельта" и теперь уже невозможно соблюсти этот срок, чтобы попасть на игру четвертьфинала Евро-2020,

– говорится в сообщении.