В УЕФА выразили обеспокоенность из-за матча Украина – Россия на футзальном Евро-2022

Сборные Украины и России сыграют в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу. Игра состоится 4 февраля.

К этому матчу повышенный интерес. Поэтому в Амстердаме, где состоится игра, решили как следует к ней подготовиться.

Читайте также Украина с сине-желтым сердцем или Россия с бразильцами: кто выйдет в финал Евро-2022 по футзалу

Нидерландский оргкомитет при поддержке УЕФА прилагает все усилия для того, чтобы мероприятие прошло безопасно. В связи с этим ведется работа по реализации определенных планов по обеспечению безопасности,

– заявили в УЕФА.

А также выразили надежду, что обе команды будут придерживаться правил честной игры как на площадке, так и за ее пределами.

УЕФА не может вмешаться в то, какие сборные играют в плей-офф

Стоит напомнить, что УЕФА, в отличие от других международных спортивных организаций, разводит сборные Украины и России с июля 2014 года. Начали это делать после того, как Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Во время жеребьевки футзального Евро-2022 сборные Украины и России попали в одну группу. Но из-за правила УЕФА команды развели по разным квартетам. Однако уже на стадии плей-офф УЕФА не может вмешаться в то, кто с кем сыграет. Поэтому выпало, что в полуфинале Украина будет противостоять России.