Цей матч має підвищений інтерес. Відтак в Амстердамі, де відбудеться гра, вирішили як слід до неї підготуватися.

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Нідерландський оргкомітет за підтримки УЄФА докладає всіх зусиль для того, щоб захід пройшов безпечно. У зв'язку з цим ведеться робота щодо реалізації певних планів щодо забезпечення безпеки,

– заявили в УЄФА.

Також там висловили сподівання, що обидві команди будуть дотримуватися правил чесної гри як на майданчику, так і за його межами.

УЄФА не може втрутитися у те, які збірні грають у плей-офф

Варто нагадати, що УЄФА, на відміну від інших міжнародних спортивних організацій, розводить збірні України та Росії з липня 2014 року. Почали це робити після того, як Росія анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

Під час жеребкування футзального Євро-2022 збірні України та Росії потрапили в одну групу. Але через правило УЄФА команди розвели по різних квартетах. Однак вже на стадії плей-офф УЄФА не може втрутитися в те, хто з ким зіграє. Відтак випало, що в півфіналі Україна протистоятиме Росії.