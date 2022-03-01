УЕФА выделил более 1 миллиона евро для украинских детей

Благотворительный фонд УЕФА выделил 1 миллион евро на помощь украинским детям, пострадавшим из-за нападения России на Украину. Еще 100 тысяч евро выделили для беженцев в Молдове.

УЕФА активно поддерживает Украину

Члены попечительского совета Детского фонда УЕФА и его председатель Александр Чеферин приняли решение о выделении средств на помощь находящимся в Украине детям и детям-беженцам в соседних странах.

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Эти средства будут направлены на финансирование инициатив ассоциаций-членов УЕФА и благотворительных организаций, занимающих защиту прав детей и их благополучие.

1 миллион евро поступит на помощь детям в Украине. 100 тысяч евро для предоставления неотложной помощи украинским детям и беженцам. Эти деньги будут предоставлены Футбольной ассоциации Молдовы, которая уже сотрудничает с местными гуманитарными организациями для оказания помощи украинским детям-беженцам, прибывающим в страну.

Часть этих средств будет использована для обеспечения детских больниц Украины лекарствами и расходными материалами.

Дети очень уязвимы во время конфликтов, и наша обязанность помочь защитить их основные права и здоровье. Благодаря солидарности европейского футбола и поддержке наших партнеров мы сможем предоставить часть помощи, в которой дети остро нуждаются. В Украине и соседних странах,

– сказал Чеферин.

"Мы переживаем беспрецедентное время, когда тысячи украинских семей ищут убежища в нашей стране. Эта конкретная поддержка со стороны европейского футбола и Детского фонда УЕФА поможет нам быстро удовлетворить основные потребности семей и их детей через местные гуманитарные организации", – сказал президент Ассоциации футбола Молдовы Леонид. Олейниченко.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды, как клубные, так и национальные, будут отстранены от турниров.

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