УЕФА представил мяч для финальных матчей Евро-2020: фото
5 июля 2021 , 12:46Читати новину українською
Источник:твиттер Евро-2020
На Чемпионате Европы по футболу-2020 определились четыре участника 1/2 финала. Организаторы Евро-2020 впервые показали мяч, которым команды сыграют в решающих матчах турнира.
Новый мяч на Евро-2020
Компания adidas специально изготовила мяч для двух матчей полуфинала. Также новый мяч будет использован на финальном поединке Евро-2020.
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Мяч получил название Uniforia Finale.
На Евро-2020 состоится еще три матча. Стадия 1/2 финала состоится 6 – 7 июля. Финал состоится 11 июля. Все поединки примет лондонский стадион "Уэмбли". Арену разрешено заполнить на 60%.
Календарь матчей Евро-2020
- Италия – Испания (6 июля, начало 22:00)
- Англия – Дания (7 июля, начало 22:00)