УЕФА позволил болельщикам команд-гостей посещать матчи
6 сентября 2021 , 20:52Читати новину українською
Источник:Футбольные болельщики Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запрет на посещение болельщиками команд-гостей матчей.
Все болельщики могут посещать матчи
Запрет касался матчей еврокубков и национальных сборных.
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Как заявляет организация, со следующей недели болельщики команд, которые играют на выезде, смогут посещать матчи еврокубков и сборных, но при условии соблюдения ограничений и требований карантина, введенных местными властями.
На следующей неделе должны начаться групповые этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги конференций. Таким образом, украинские болельщики смогут посетить выездные матчи Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, а также Зари в Лиге конференций.
- Ранее УЕФА принял решение, что отборочные турниры еврокубков пройдут с болельщиками на трибунах, но болельщики гостей не получат выездную квоту.