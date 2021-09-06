УЕФА позволил болельщикам команд-гостей посещать матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запрет на посещение болельщиками команд-гостей матчей.

Все болельщики могут посещать матчи

Запрет касался матчей еврокубков и национальных сборных.

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Как заявляет организация, со следующей недели болельщики команд, которые играют на выезде, смогут посещать матчи еврокубков и сборных, но при условии соблюдения ограничений и требований карантина, введенных местными властями.

На следующей неделе должны начаться групповые этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги конференций. Таким образом, украинские болельщики смогут посетить выездные матчи Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, а также Зари в Лиге конференций.