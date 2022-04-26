УЕФА перенесла матчи сборной Украины U-21 в отборе Евро-2023

УЕФА обнародовала новый календарь матчи молодежного чемпионата Европы-2023. Сборная Украины продолжит борьбу в июне.

Изменения в графике матча

К сожалению, из-за войны подопечные Руслана Ротаня не смогут провести свои домашние поединки в Украине. Эти матчи состоятся в соседней Молдове, где накануне "сине-желтые" проведут предварительный сбор.

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Календарь матча молодежной сборной Украины

1 июня. Фарерские острова – Украина

5 июня. Украина – Северная Македония

9 июня. Украина – Франция

12 июня. Армения – Украина

Ситуация Украины в группе

Сейчас украинская национальная команда сыграла 6 матчей, в которых одержала 4 победы, расписала одну мировую и потерпела одно поражение. С таким результатом Украина располагается на второй позиции в группе Н. Лидером является Франция, которая опережает "сине-желтых" на 6 пунктов – 19 против 13 у украинцев.

Третьими идут сербы, имея в своем активе 11 баллов. Группу замыкает Армения – 3 очка.

На Евро-2023 выйдут победители групп, одна лучшая сборная, занявшая второе место, и еще 8 команд будут бороться за путевку в плей-офф.