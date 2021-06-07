В УЕФА ответили на обвинения России относительно формы сборной Украины на Евро-2020

Сборная Украины по футболу представила форму, в которой будет играть на чемпионате Европы-2020. Реакция России была бурной из-за карты Украины на футболке. В УЕФА уже дали ответ на эту ситуацию.

УЕФА закрыла рот россиянам

6 июня украинская сборная продемонстрировала новую форму к Евро-2020. По центру футболки изображен силуэт Украины. На карте есть и оккупированный Крым, как напоминание, что Крым – это Украина. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

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Такая форма вызвала возмущение со стороны России. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев хотел, чтобы украинцам запретили играть в такой форме. По его словам, это "политическая провокация", здесь свое слово должна выразить УЕФА.

У России не перестает "гореть". В российском Министерстве иностранных дел заявили, что изображение карты Украины с оккупированным Россией Крымом на форме футболистов "отчаянная художественная акция". В Ассоциации ответили на все заявления. Все попытки россиян сделать скандал были провалены.

Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА согласно примененным правилам по экипировке,

– заявила пресс-служба.

Напомним, что свой последний контрольный матч в преддверии Евро Украина сыграет 7 июня против Кипра. Поединок состоится в Харькове, стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.