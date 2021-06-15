УЕФА открыла дело против Арнаутовича, который сыграет с Украиной: футболиста обвинили в расизме

УЕФА открыла дело против нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича, который 21 июня может сыграть против Украины. Дело открыто после поединка между Австрией и Северной Македонией.

УЕФА сообщила, что для изучения ситуации с Арнаутовичем был назначен инспектор. Он проведет расследование инцидента с участием Арнаутовича, который произошел в матче Евро-2020.

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Что сделал Арнаутович

Австрия и Македония встретились в первом туре Евро-2020 в рамках группы C. Австрия победила со счетом 3:1. Арнаутович отметился голом в конце матча и эмоционально его отпраздновал.

Арнаутовича обвинили в том, что он оскорбил игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулая, у которого есть албанские корни, и Эзджана Алиоски. Последнему Арнаутович якобы сказал: "Я #### твою албанский маму".

Кроме того, Арнаутович продемонстрировал расистский жест в адрес македонцев. Капитан Австрии Давид Алаба пытался закрыть рот Арнаутовичу.

Видео гола Арнаутовича и празднования

Заметим, что Арнаутович имеет сербское происхождение и, вероятно, в действиях Арнаутовича есть политический контекст. Сербия не признает независимость своей бывшей провинции Косово, и между Сербией и Северной Македонией существует историческая напряженность.

Северная Македония осудила поведение Арнаутовича

Федерация футбола Северной Македонии осудила поведение Арнаутовича. Об этом сообщает The Guardian.

"Федерация решительно осуждает проявление национализма со стороны игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича, который обратился к Эзджану Алиоски после гола, забитого в матче между командами.

Мы всегда выступали против национализма, дискриминации и всех других форм оскорблений, которые противоречат духу футбола и ценностям, которых мы придерживаемся. Мы всегда будем стоять на защите интересов и чести игроков македонской сборной, где бы они не выступали", – говорится в сообщении.

Я не расист

Арнаутович также прокомментировал инцидент. В своем инстаграме он извинился и заявил, что он не расист.

"В эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться – особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Я хотел бы сказать одну вещь очень ясно: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто меня знает, знают об этом", – написал футболист.