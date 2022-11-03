Революция в женском футболе: УЕФА организует новый турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение реформировать соревнования среди национальных женских сборных. В следующем году стартует Лига наций.

Успешное проведение Евро-2022 среди женских сборных вдохновило футбольных функционеров на реформы. Исполнительный комитет УЕФА утвердил новую систему соревнований национальных женских сборных, которая ведет к отбору на Евро или чемпионат мира. С 2023 года вводится новый турнир – Лига Наций.

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Формат турнира

Новый формат в стиле лиги разделит национальные ассоциации на три дивизиона.

Группы будут состоять из трех или четырех команд.

После окончания Лиги наций в финале определится победитель турнира.

Кроме того, каждые четыре года будут определяться три европейских команды, которые будут претендовать на участие в Олимпийских играх.

После окончания квалификации в окончательном рейтинге будут определены команды, прошедшие прямую квалификацию на Евро или чемпионат мира среди женщин, а также команды, которые смогут пройти квалификацию через плей-офф. Кроме того, окончательный рейтинг европейских квалификаций (с автоматическим повышением и понижением) будет использоваться для определения того, в каком дивизионе национальные ассоциации стартуют в следующем цикле соревнований.

Революционные перемены в женском футболе прокомментировал президент УЕФА Александр Чеферин.

Мы разработали открытую, конкурентную и длительную систему, в которой каждый матч будет иметь значение. Это и есть отражение европейской спортивной модели. Уверен, что этот формат поможет всем национальным федерациям и сохранит мечту о выходе на крупный международный турнир,

– сказал Чеферин.

Напомним, что первый розыгрыш Лиги наций для мужских сборных был введен в 2018 году. Тогда победителем турнира стала сборная Португалии.