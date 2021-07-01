Юрист из Мюнхена: УЕФА назначил арбитра на матч Украина – Англия

Сборные Украины и Англии уже 3 июля сыграют в 1/4 финала Евро-2020. В УЕФА доверили обслуживать поединок немецкой бригаде арбитров.

Брых будет работать на матче Украины

Главным арбитром на четвертьфинальном поединке Украина – Англия будет 45-летний юрист из Мюнхена Феликс Брых.

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На линиях ему будут помогать немцы Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.

Арбитр системы VAR – Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR – Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR – Бастиан Данкерт (все из Германии).

Брых уже работал на матче Украины

Феликс Брых со своими помощниками уже работал на матче сборной Украины на Евро-2020.

Он обслуживал стартовый поединок Украины на Евро-2020 против Нидерландов. Украинцы уступили со счетом 2: 3.

Брых в четвертый раз будет работать на матче Украины. Впервые он обслуживал игру нашей команды 10 сентября 2008 года. Тогда в гостях украинцы обыграли Казахстан в матче отбора ЧМ-2010 со счетом 3:1.

Во второй раз Брых обслуживал матч сборной Украины 9 октября 2017 года. Тогда украинцы в отборе на ЧМ-2018 проиграли Хорватии со счетом 0:2.

Украина и Англия встретятся 3 июля в Риме на "Олимпико". Поединок начнется в 22: 00.