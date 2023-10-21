С трудом на "финал": сборную Украины ждет наказание от УЕФА на игре с итальянцами

Украинский коллектив ждет невероятно важный поединок. Но вот проблемы уже начали нас преследовать.

Сборная Украины получила наказание УЕФА на поединок со сборной Италии. Во всем виновата болельщиков.

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Без полной поддержки

Буквально через месяц "сине-желтые" сойдутся в бескомпромиссном сражении с "лазурной командой" в рамках квалификации к Евро-2024, поскольку в последнем туре отбора будет разыгрывать путевка между двумя сборными на континентальный турнир. Но вот украинцы к игре подходят с определенными проблемами. Дело в том, что ожидают санкции от европейского футбольного союза.

После сентябрьских матчей отбора на Евро УЕФА открыл дисциплинарное дело из-за ненадлежащего поведения болельщиков сборной Украины, которым приписали расизм и зажигание файеров на трибунах. Санкции должны были стать реальностью в игре против Северной Македонии (2:0), но вот апелляция Украинской ассоциации футбола позволила отсрочить неизбежно.

Европейский футбольный союз своего решения не отменил и немного смягчил его. Теперь УАФ должна уплатить 15 тысяч штрафа вместо 20 тысяч. Дополнительные финансовые наказания остались без изменений. Но вот украинцы не отквитаются только деньгами, которые не влияют на состояние команды. Санкции также окажут влияние на количество болельщиков "сине-желтых", которые смогут посетить игру с Италией.

Все потому, что в следующем поединке сборной Украины главная команда не смогу рассчитывать на максимальную поддержку, поскольку количество закрытых мест на трибунах для наших болельщиков будет составлять не менее 5 тысяч. УАФ заранее уведомит УЕФА, какие секторы будут недоступны.

Напомним, что украинцы сойдутся с итальянцами в заключительном туре квалификации на Евро-2024 в Леверкузене. У "сине-желтых" в активе 13 баллов, а вот у "лазурной команды" – 10. Однако у Италии в запасе еще есть игра против Северной Македонии, которая уже отбирала очки у чемпионов Европы в нынешнем отборе. Если итальянцы не победят "красные черты", то украинцев устроит и ничья в решающем матче. Англичане уже вышли на турнир нашей группы.

Команды, которые квалифицировались на Евро