УЕФА начала расследование относительно инцидентов на матче Хорватия – Албания
Источник:УЕФА
УЕФА начала расследование по поводу жалоб сборной Сербии. Дело открыли из-за поведения болельщиков на матче Хорватии и Албании.
19 июня состоялась игра Хорватии против Албании в рамках второго тура группового этапа на Евро-2024. Во время игры фанаты обеих команд отличились скандальным поведением.
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Официальное заявление УЕФА относительно инцидента
Из-за кричалки болельщиков Сербия пригрозила сняться с выступлений на Евро-2024.
УЕФА на официальном сайте опубликовала заявление относительно инцидента на матче.
В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования относительно потенциального расистского и/или дискриминационного поведения болельщиков, которое, вероятно, имело место во время чемпионата Европы 2024 года,
– говорится в сообщении.
Напомним, что во втором тайме болельщики начали активно скандировать кричалку "Убей, убей, убей серба". Эти слова были политической отсылкой к событиям войны в Югославии.