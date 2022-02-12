Удивительное решение: почему Ярмоленко изъяли в матче Вест Хэма – видео эпизода

Украинец Андрей Ярмоленко сыграл за молодежную команду Вест Гэм Юнайтед (U23) в матче Кубка Премьер-лиги против Свонси. Наш футболист стал героем и антигероем поединка.

На второй минуте компенсированного времени первого тайма во время углового розыгрыша Ярмоленко вывел свою команду вперед. Впрочем, уже на 50-й минуте встречи он получил прямую красную карточку, сообщает 24 канал.

Как это было Ярмоленко отметился голом за Вест Хэм U-23 и получил удаление: видео мяча

Сообщалось, что игрока удалили за потасовку с футболистом соперника, но оказалось, что все было не так. Очевидно, судья решил, что Ярмоленко ударил соперника локтем.

Как Ярмоленко проводит сезон

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко в АПЛ за основную команду Вест Хэма играет крайне мало, выходя в основном на замену на последние минуты.

Однако в кубковых турнирах украинец играет достаточно стабильно. Недавно Ярмоленко отыграл за Вест Хэм 120 минут в матче Кубка Англии с Кидденминстером (2:1).

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