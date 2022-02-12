На другій хвилині компенсованого часу першого тайму під час розіграшу кутового Ярмоленко вивів свою команду вперед. Втім, вже на 50-й хвилині зустрічі він отримав пряму червону картку, повідомляє 24 канал.

Як це було Ярмоленко відзначився голом за Вест Хем U-23 й отримав вилучення: відео м'яча

Повідомлялося, що гравця видалили за бійку з футболістом суперника, але виявилося, що все було не так. Очевидно, суддя вирішив, що Ярмоленко вдарив суперника ліктем.

Як Ярмоленко проводить сезон

Нинішнього сезону Андрій Ярмоленко у АПЛ за основну команду Вест Хема грає вкрай мало, виходячи здебільшого на заміну на останні хвилини.

Проте у кубкових турнірах українець грає досить стабільно. Нещодавно Ярмоленко відіграв за Вест Хем 120 хвилин у матчі Кубку Англії з Кідденмінстером (2:1).

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