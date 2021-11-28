Дженоа сыграла вничью с Удинезе: клуб завоевал первое очко под руководством Шевченко

Дженоа 28 ноября сыграла на выезде с Удинезе в рамках 14 тура Серии А. Команды расписали нулевую мировую.

Удинезе – Дженоа 0:0

Команда Андрея Шевченко активнее приступила к поединку. Подопечным украинца нужно было побеждать, ведь впереди "грифонов" ждет непростой график туров в Серии А.

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Мяч после удара Баделя пролетел мимо ворот Удинезе. Уже на старте матча хозяева осуществили вынужденную замену, игру не смог продолжить Перейра.

Дженоа хорошо контролировала мяч, но ни до одного опасного момента дело так и не дошло. С выстрелом Бэкана легко справился голкипер гостей.

На перерыв команды ушли при нулях на табло.

Не такой результат хотел увидеть Шевченко

Долофеу с линии штрафной нанес удар, но его выстрел был заблокирован. Удинезе выровнял игру и улучшил свою статистику в матче.

Удоги подхватил передачу в штрафной, но его удару не хватило точности.

После экватора тайма Сиригу в эффектном прыжке парировал удару Воласа, который удачно сыграл на добивании. Команды атаковали, но завершающий результативный удар нанести так никто и не смог.

В конце поединка отличный момент был у Бето. Его добивание заблокировал игрок Удинезе. Ответ хозяев был быстрым, но защита гостей сыграла надежно.

Удинезе и Дженоа сыграли в нулевую ничью. "Грифоны" получили свое первое очко под руководством Андрея Шевченко. Но не такой итоговый результат хотели увидеть гости из Генуи.

Удинезе – Дженоа видеообзор матча