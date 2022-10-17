По предварительным данным, Киев атаковали 28 дронов. Большинство из них были сбиты силами противовоздушной обороны. Но в столице Украины после атаки раздалось пять взрывов.

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Один из взрывов прогремел в жилом доме в Шевченковском районе Киева. В результате атаки на Киев погибли три человека, еще четверо – пострадали.

Олег Верняев опубликовал видео с места попадания одного из дронов в дом.

"И будут в своих вонючих СМИ говорить, что опять по военным объектам ударили. Высокоточно", – подписал видео Верняев.

К этой подписи он также добавил эмодзы клоуна.



Реакция Верняева на обстрел Киева 17 октября / скрин instagram.com/verniaiev13

Верняев также подчеркнул, что российские спортсмены тоже должны нести ответственность за преступные действия своей армии.

"И не пишите мне, что российские спортсмены не имеют отношения к войне. Они могут получать награды от министерства обороны, потому тоже должны нести ответственность", – убежден Верняев.