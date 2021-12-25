Ударился головой о борт: в Германии трагически погиб 18-летний хоккеист

Летальный случай в хоккее

Печальное известие поступило 24 декабря. Никлас Каус выступал за немецкую команду до 20 лет. Неприятный случай произошел в матче против Бад-Наухайма.

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Хоккеист получил сложную травму, когда после борьбы сильно врезался головой о борт. Спортсмена мгновенно повезли в госпиталь, где врачи в течение пяти дней боролись за жизнь немецкого хоккеиста. Но спасти его не удалось. Каусу было всего 18 лет.

Спортивный директор Франкфурта Патрик Штейнграф прокомментировал смерть парня и выразил соболезнования семье погибшего. Это известие шокировало всех в клубе.

Текст публикации из твиттера Complete Hky News

С сожалением сообщаем о смерти защитника Левена Франкфурта U-20 Никласа Кауса в возрасте 18 лет.

Каус получил травмы во время борьбы на льду, когда врезался головой в борт.