"Нелюди, которым все равно": украинский спорт отреагировал на варварский обстрел Одессы

Российские захватчики продолжают террор жителей Одессы. В ночь на 23 июля преступники нанесли ракетные удары по приморскому городу, разрушив памятники культуры и жилые дома.

Звезды украинского спорта отреагировали на очередное преступление террористической федерации. 24 Канал собрал реакцию украинских спортсменов на ракетные обстрелы Одессы.

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Россияне – варвары сегодняшнего дня

Очень эмоционально прокомментировал варварство российских террористов бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля. Футболист не подбирал слова, чтобы выразить свое возмущение действиями негодяев.

"Россия – не государство. Россиянин – не нация. Навоз на мировой карте. Ненужный. Убийцы. Алкаши. Фашисты.

Нелюди, которым все равно. Они до сих пор ходят в туалет на дыру в полу или на ведро, но пытаются разрушать все, что есть цивилизованного в других странах.

Настоящие варвары. Снова ночью страдала Одесса. Гражданские люди и инфраструктура. Церковь.

Снова с помойного росТВ мы слышим о поражении иностранных наемников Украины. Стоянки беспилотных катеров. Наверное, это все было в соборе… Навоз современного мира. Вы ответите за все!", – написал Зозуля.

Одна из российских ракет попала в Спасо-Преображенский собор и нанесла немалые разрушения. Святыню построили еще в 1794 году, а восстановили в 2005 году после уничтожения большевиками в 1936 году.

Шокирующие кадры разрушенного россиянами памятника мирового культурного наследия опубликовали футболист киевского Динамо Николай Шапаренко, теннисистка Даяна Ястремская, родившаяся в Одессе, а также олимпийский чемпион Олег Верняев.

Николай Шапаренко отреагировал на российскую атаку Одессы / Скриншот с инстаграм-сторис

Реакция Даяны Ястремской на ракетный удар по Одессе / Скриншот с инстаграмм-сторис

Олег Верняев отреагировал на обстрел Спасо-Преображенского собора / Скриншот из инстаграм-сторис

Во время ночной ракетной атаки сильно пострадали здания центра Одессы, охраняющегося ЮНЕСКО. Ужасные кадры разрушенных домов запостили капитан Шахтера Тарас Степаненко, первая ракетка Украины Элина Свитолина, жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина Усик.

Реакция Тараса Степаненко на ракетный обстрел Одессы / Скриншот с инстаграм-сторис

Пост Элины Светолиной посвящен обстрелу родной Одессы / Скриншот из инстаграм-сторис

Екатерина Усик отреагировала на российскую атаку Одессы / Скриншот с инстаграмм-сторис

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