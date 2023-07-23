Зірки українського спорту відреагували на черговий злочин терористичної федерації. 24 Канал зібрав реакцію українських спортсменів на ракетний обстріл Одеси.

До теми Росія атакувала центр Одеси, який під охороною ЮНЕСКО: моторошні кадри

Росіяни – варвари сьогодення

Дуже емоційно прокоментував варварство російських терористів колишній гравець збірної України Роман Зозуля. Футболіст не підбирав слів, щоб висловити своє обурення діями негідників.

"Росія – не держава. Росіянин – не нація. Гній на світовій мапі. Непотріб. Вбивці. Алкаші. Фашисти.

Нелюди, яким байдуже на все. Вони досі ходять в туалет на дірку в полу, або на відро, але намагаються руйнувати все, що є цивілізованого в інших країнах.

Варвари сьогодення. Знов вночі страждала Одеса. Цивільні люди та інфраструктура. Церква.

Знов з помойного росТВ ми чуємо про ураження іноземних найманців України. Стоянки безпілотних катерів. Напевно це все було у соборі… Гній сучасного світу. Ви відповісте за все!", – написав Зозуля.

Одна з російських ракет влучила в Спасо-Преображенський собор й завдала чималих руйнувань. Святиню побудували ще у 1794 році, а відновили у 2005 після знищення більшовиками у 1936 році.

Шокуючі кадри зруйнованого росіянами пам'ятника світового культурного надбання опублікували футболіст київського Динамо Микола Шапаренко, тенісистка Даяна Ястремська, яка народилася в Одесі, а також олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

Микола Шапаренко відреагував на російську атаку Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс

Реакція Даяни Ястремської на ракетний удар по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олег Верняєв відреагував на обстріл Спасо-Преображенського собору / Скриншот з інстаграм-сторіс

Під час нічної ракетної атаки сильно постраждали будівлі центра Одеси, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Жахливі кадри зруйнованих будинків запостили капітан Шахтаря Тарас Степаненко, перша ракетка України Еліна Світоліна, дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик.

Реакція Тараса Степаненка на ракетний обстріл Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пост Еліни Світоліної присвячений обстрілу рідної Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Усик відреагувала на російську атаку Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс

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