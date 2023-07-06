Родился в рубашке: легенда "Карпат" чудом выжил после циничного ракетного удара по Львову

В ночь с 5 на 6 июля россияне ударили по Львову. В результате попадания ракеты погибли уже по меньшей мере 4 человека, среди которых чудом не оказался легендарный футболист львовских "Карпат" Владимир Данилюк.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, в результате разрушений пострадали 13 человек, которые находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Вражеская ракета попала в старинное здание, в котором проживал легенда футбольного клуба "Карпаты Львов" Владимир Данилюк.

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Россия едва не унесла жизни лучшего бомбардира в истории "львов"

Лучший бомбардир в истории "львов" чудом остался жив. После ударной волны квартира бывшего футболиста осталась без окон и дверей, но благодаря жене Ярославе они выжили. Супруга Владимира Данилюка не растерялась и помогла мужчине выбраться из разрушенной квартиры.

Интересно, что семья жила в квартире номер 9. Именно под этим номером Данилюк выступал во время футбольной карьеры.

К сожалению, другие жильцы дома не смогли пережить трагическую ночь.

Цивилизованный мир вместе с нами должен заблокировать россиянам свободное передвижение по земле, воздуху и воде и изолировать эту мерзость от себя лет на 5,

– говорится в публикации.

Отметим, что 76-летний Владимир Данилюк выступал в зелено-белой футболке с 1966 по 1978 годы. За это время успел сыграть 293 поединка, в которых забил 88 голов. Данилюк продолжает оставаться результативным бомбардиром в истории львовского клуба. Также Владимир Данилюк является заслуженным тренером Украины.