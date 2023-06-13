Ракетный удар врага снова был направлен по гражданской инфраструктуре, но отнюдь не по военным объектам. Разрушен и охвачен огнем 5-этажный дом, также есть попадание в предприятие.

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Зозуля: Люди спят, ракета прилетает в дом

В результате ракетного удара пострадали 25 человек, 19 из которых были доставлены в больницу с разными степенями тяжести. Россияне забрали жизни 6 украинцев. По состоянию на 10:30 спасатели продолжали поисковые работы, ведь под завалами до сих пор могут находиться люди. Ожидается, что еще пять человек остаются под разрушениями.

Из-за обстрела сгорело 6 автомобилей, но это лишь жестянки, если сравнивать с человеческими жизнями. Также россияне разрушили хозяйственное сооружение и автомобильное предприятие в Кривом Роге.

Это очередное преступление против украинцев. Россияне в бешенстве из-за того, что у них ничего не удается на передовой. ВСУ постепенно возвращают под свой контроль оккупированные украинские земли.

Уже с самого утра украинские спортсмены через соцсети реагируют на очередной террористический удар по их родной стране.

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля, как обычно, эмоционально отреагировал в своем телеграм-канале. Он вспомнил выступление Путина, сетовавшего на обстрелы по гражданской инфраструктуре в Белгороде.

У меня нет слов. Эмоции идут через край. Только вчера эта плешивая гнида Пу, выступая перед своими прихвостнями рассказывала, что мы бьем в Белгороде по жилым домам, при этом попивая шампанское из бокала. И бросал фразы: "Нет никакой военной логики в обстрелах жилых домов". И это говорил человек, управляющий долбо**бами, которые могут только по жилым домам и направлять ракеты…И вот сегодня очередное доказательство их мерзости. Ночная ракетная атака. Люди спят. Ракета прилетает в дом…П*дарасы. Ждем информацию от главы города. Кривой Рог, мы с тобой,

– написал Зозуля.

Также на ночные обстрелы Украины отреагировали другие звезды украинского спорта – Марина Бех-Романчук, Леся Цуренко, Олег Верняев, Оксана Ливач и другие.

Большинство из них распространили видео со страницы Владимира Зеленского в инстаграме.



Реакция Оксаны Ливач / Скриншот из инстаграма спортсменки



Реакция Марины Бех-Романчук / Скриншот из инстаграма легкоатлетки



Олег Верняев о ракетном обстреле по Кривому Рогу / Скриншот из инстаграма гимнаста



Леся Цуренко отреагировала на обстрел Украины / Скриншот из инстаграма теннисистки

"Моя страна", – написала каратистка Терлюга. Родная Одесса Анжелики тоже время от времени попадает под ракетные обстрелы оккупантов.



Реакция Анжелики Терлюги / Скриншот из инстаграма каратистки

Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко только недавно восстановился от ужасающей травмы, но не смог обойти вниманием циничный обстрел по дому в Кривом Роге.



Реакция Николая Шапаренко / Скриншот из инстаграма футболиста

Как всегда, активна в соцсетях жена Александра Усика. Екатерина отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу.



Реакция Екатерины Усик / Скриншот из инстаграма жены боксера