Удар в грудь и грубый подкат сзади – арбитра в США отправили в нокдаун во время игры: видео

Футбольный матч между командами Миннесота и Лос-Анджелес в США чуть не закончился досрочно для главного арбитра Роберта Сибиги. Его грубо сбили в центре поля.

В конце первого тайма арбитр оказался в эпицентре борьбы за мяч. Освальдо Алонсо в подкате пытался до него дотянуться. Бежал на него и игрок гостей Ким Мун-Хван.

Именно южнокорейский футболист сначала сбил арбитра, после чего тот упал из-за подката сзади в исполнении Алонсо.

Матч сразу был приостановлен. Несмотря на такое столкновение, никто не получил повреждения, и через некоторое время игра была восстановлена.

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Стоит добавить, что именно Алонсо в этом матче помог Миннесоте избежать поражения, удачно сыграв на добивании после удара из штрафного. Перед тем хозяева поля пропустили в первом тайме после удара из штрафного. Аранго пробил сквозь стенку из игроков, а голкипер Миллер пропустил мяч между рук под собой.

Видеообзор матча Миннесота – Лос-Анджелес