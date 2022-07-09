Эстония не пустила российских гонщиков на чемпионат мира по ралли
Пока россия ведет войну против Украины, представители этой страны должны испытывать на себе все тяготы санкций. Спортсмены не исключение. Даже если организаторы хотят их допустить к турниру.
Так произошло с российским экипажем из ралли Николая Грязина и его штурмана Константина Александрова. Они планировали выступить на этапе чемпионата мира в Эстонии. Но власти этой страны не разрешили россиянам въезд, жалуются российские СМИ. Хотя организаторы ралли допустили российский экипаж к соревнованиям.
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Седьмой этап чемпионата мира по ралли в Эстонии продлится с 14 по 17 июля. А Грязину и Александрову запретили въезд в Эстонию с 23 июня по 18 июля. Следовательно, выступить они не смогут.
В министерстве иностранных дел Эстонии решение о запрещении въезда российским гонщикам объяснили гарантиями безопасности для обоих россиян.
Следует отметить, что организаторы WRC в этом сезоне допустили команду россиян к соревнованиям. Правда выступают они под нейтральным флагом.