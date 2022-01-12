Учусь в двух университетах, – Усик рассказал, чем будет заниматься после бокса

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих дальнейших планах после завершения карьеры. Сейчас спортсмен получает образование в двух университетах.

Усик: Бокс – это не на всю жизнь

Боксер уже начинает себе подыскивать работу после того как повесит свои боксерские перчатки на гвоздь. Александр рассматривает сразу несколько вариантов.

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Бокс – это не на всю жизнь. Какое-то время – и это закончится. Я уже думаю, чем буду заниматься, как буду себя вести. Сейчас я заочно учусь в двух университетах. Это Харьковский и Львовский университеты внутренних дел,

– рассказал Усик.

В Харькове боксер учится по специальности "Психология", а во Львове – "Экономическая разведка".

"Это будущее. Может, я найду себя в этом. Мне это просто интересно", – отметил Александр.

Усик подчеркнул, что свои дипломы собирается применять на практике. Также он рассматривает тот вариант, что в будущем может стать психологом.

"Просто так мне диплом не нужен, чтобы лежал дома. Хвастаться им – зачем это нужно? Его можно на барахолке купить и показывать, сделать на принтере. Для меня это интересно. Возможно, в дальнейшем я стану знаменитым психологом – ко мне люди будут приходить", – добавил титулованный боксер.