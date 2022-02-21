Участники Олимпиады-2022 приняли участие в матче хоккейной Суперлиги: яркие фото и видео

Киевский СК Сокол 20 февраля принимал Мариуполь в хоккейной Суперлиге Украины. Непосредственно к игре присоединились участники Олимпиады-2022 скелетонист Владислав Гераскевич и фигуристка Анастасия Шаботова.

Красивое выступление Шаботовой и вброс Гераскевича

Фанаты хоккейного клуба СК Сокол насладились насыщенной программой накануне матча их любимой команды. На лед вышли участники Олимпийских игр в Пекине – Владислав Гераскевич и Анастасия Шаботова.

Стоит внимания Допинг, спаситель Абраменко и протест Гераскевича: как выступали украинцы на Олимпиаде-2022

Фигуристка показала яркое выступление под музыкальное сопровождение легендарного произведения Николая Леонтовича "Щедрик". Сама Шаботова была одета в костюм с элементами вышивки.

Отметим, что это выступление потрясло всех на Олимпиаде-2022. Но судьи явно занизили оценки украинке.

Выступление Шаботовой перед матчем клуба СК Сокол: смотрите видео

После чего зрителей ждал еще один сюрприз. Первый в истории Украины скелетонист Гераскевич сделал символический вброс шайбы.

Итог матча

Отметим, что первый период прошел без забитых шайб, во втором нули на табло размочили хозяева. Наиболее щедрым на заброшенные шайбы был третий период – 4 гола. Дубль в составе СК Сокол сделал Александр Панков, ставший лучшим игроком матча.

В итоге – 4:1 победа киевлян.

Приветствие от скелетониста

Владислав Гераскевич на своей странице в инстаграме поздравил СК Сокол с победой. Скелетонист сделал совместное фото с фигуристкой Шаботовой и выложил часть ее выступления к себе в сторис.



Шаботова и Гераскевич / Фото из инстаграма скелетониста

На Олимпиаде-2022 Гераскевич и Шаботова не принесли Украине наград. Владислав стал 18-м среди 20 участников. Его отставание от лидера составило +5,27.

Фигуристка в короткой программе получила 62,49 палата стала лишь 7-й.

. Следующий поединок СК Сокол сыграет 21 февраля дома против Краматорска.