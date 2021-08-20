Участники Олимпиады-2020 посетили раненых украинских военных в госпитале: фото

Участники Олимпиады-2020 в составе сборной Украины посетили Главный военный клинический госпиталь, где находятся раненые бойцы.

Олимпийцы встретились с ранеными бойцами травматологического отделения и клиники сосудистой хирургии.

Среди посетителей был и олимпийский чемпион Жан Беленюк. Стоит отметить, что Беленюк за победу на Олимпиаде-2020 получил звание старший лейтенант, а также наградное оружие от министра обороны Украины Андрея Тарана.

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"Безграничная благодарность нашим защитникам! Благодаря вашим победам мы можем одерживать свои. Желаем скорейшего выздоровления", – написал Жан Беленюк.

Не обошлось и без подарков. Олимпийцы вручили воинам памятные брошюры об истории Олимпийских Игр-2020 и пожелали скорейшего выздоровления.



Спортсмены пришли в госпиталь с подарками для военных / Фото АрміяInform