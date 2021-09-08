Участие в политических акциях – только вредит спорту, – Юрий Шаповалов

Наш сегодняшний собеседник – бывший баскетболист столичных "Строителя" и "Киева". В БК "Киев" Юрий Шаповалов дебютировал на посту тренера. Однако этот разговор не о баскетболе. И даже не совсем о спорте.

Основав компанию Podium Sport Marketing Group, Шаповалов с единомышленниками попытался осуществить на первый взгляд недоступное – помогли украинским спортсмена заработать не только спортом и выплатами от государства.

Это интересно Негативное мнение обо мне сформировали Стерненко и Скрыпин, – каратист Станислав Горуна

Конечно, эта система давно успешна на западе, но пока только начинает приживаться у нас. Сейчас с Podium Sport Marketing Group сотрудничает несколько известных украинских спортсменов – фехтовальщица Ольга Харлан, каратисты Станислав Горуна и Анжелика Терлюга, легкоатлетки Виктория Ткачук и Марина Бех-Романчук, а также ее муж-пловец Михаил Романчук.

В этом интервью Юрий Шаповалов рассказал о тонкостях спортивного маркетинга по-украински, составляющих материального успеха атлетов, вреде от их участия в выборах и других политических акциях. А началась беседа с упоминания об Олимпиаде в Токио. И том влиянии, которое она имела на рост популярности наших спортсменов.

"Для украинцев выступления на Олимпиаде очень значимы"

– Меня порадовало то, как большинство украинцев реагировали на победы и даже на поражения наших атлетов, – говорит Юрий. – Меня до глубины души задели эмоции юных дзюдоистов из школы "Динамо" в фан-зоне, которая была создана при нашем содействии. Это было в первый день Олимпиады, когда Дарья Белодед проиграла в полуфинале японке Фуне Тонаке. Дети не скрывали слез. А потом так же искренне радовались, когда Даша победила в схватке за "бронзу".

На следующий день были другие эмоции – шок после поражения в стартовом бою фехтовальщицы Оли Харлан. Эта неудача поразила не только болельщиков, а даже меня. В течение последнего предолимпийского месяца мы общались практически ежедневно. Я знал, как упорно Оля готовилась, сколько времени она отдавала подготовке, как она концентрировалась на работе. В течение двух месяцев перед Олимпиадой Харлан не проиграла ни одного тренировочного спарринга.

Она была уверена в себе. Поэтому то, что произошло в Токио, – шок. Вместе с тем, приятно удивило, как люди поддерживали Олю. Так, она нашла в себе силы через несколько часов после неудачи выставить пост в Instagram. Но такого количества комментариев со словами поддержки не ожидал никто. Харлан такая поддержка придала сил, чтобы легче перенести поражение. При условии, что Оля не любит проигрывать и переживает неудачи очень тяжело, то со стороны могло показаться, что она спокойна. Внутри она пылала. Но Оля до сих пор расстроена. Она до сих пор не просматривала проигранного боя с китаянкой.



С Ольгой Харлан Юрий сотрудничает почти десять лет / Фото Юрий Шаповалов

Я пристально следил за тем, сколько резонанса вызвала каждая победа или поражение наших элитных спортсменов. И понял, что для украинцев эти выступления очень значимы. Другое дело, что не все понимают, сколько труда стоит за этими олимпийскими победами или неудачами, что попасть на Игры иногда труднее, чем добыть там медаль.

Это пот, боль и кровь ради одного выступления раз в четыре (а в этом году пять, – Спорт 24) лет. Если ты проиграешь этот старт – следующего старта надо ожидать еще четыре года. Кто-то второго шанса может уже и не получить. Это невероятная нагрузка. Об этом тоже надо рассказывать общественности. Потому что через эти испытания проходило не так уж много людей. Есть замысел – снять видеоролик, чтобы показать закулисье спортивных побед.

Собственно, спортсмены тоже об этом должны рассказывать. Меня порадовало, что особенно к призерам СМИ после Олимпиады проявляли немалое внимание. Буду говорить о тех атлетах, которым я помогаю. Почти каждый день их приглашают на какие-то события. Предлагают быть бренд-амбассадорами каких-то мероприятий.

– Но это касается тех спортсменов, которые были раскручены и до Олимпиады – Станислава Горуны, Ольги Харлан, Дарьи Белодед, Михаила Романчука. Новые имена в этом перечне появляются?

– Возьмите легкоатлетку Вику Ткачук, которая пробилась в олимпийский финал бега на 400 м с барьерами. На чемпионатах Украины по легкой атлетике мы общались очень часто. Этот год в ее исполнении – уникальный. Вика превзошла свои личные рекорды, стремительно ворвавшись в число мировых лидеров. Ее даже саму поражал этот прогресс. Мы общались после нескольких этапов Бриллиантовой лиги с участием Ткачук. Вика даже после этого не могла сообразить, что стала элитой, бегущей по соседним дорожкам с рекордсменкой мира Сидни Маклафлин, чемпионкой планеты Далайлой Мухаммад, невероятно сильной нидерландкой Фемке Боль.

Также еще до Олимпиады мы подписали полугодовой договор о сотрудничестве с небольшим брендом для Ани Рыжиковой, еще одной представительницы 400-метровки с барьерами, которая в Токио заняла пятое место.

Стремительно ворвалась в когорту популярных спортсменок каратистка Анжелика Терлюга. В Токио она выиграла серебро, но бренды интересует не только спортивный результат, но и то, какова аудитория спортсменов. Работа над соцсетями стала требованием времени. Раскрученным атлетам легче привлечь коммерческие бренды. У Анжелики сейчас в пределах 120 тысяч подписчиков в Instagram.

"Спортсмены – это селебрити"

– Как по мне, большой потенциал, чтобы стать популярной, есть у гребчихи Людмилы Лузан, которая вернулась из Токио с "серебром" и "бронзой" точно так же, как пловец Романчук.

– Могу говорить о тех атлетах, с которыми я сотрудничаю. Среди тех, кого я упомянул выше, в их число не входит только Даша Белодед. Но ей мы с отдельными проектами тоже помогали. Некоторые спортсмены сами выходят на меня. Мол, ими заинтересовались потенциальные рекламодатели, а они не знают, что отвечать, какие условия выставлять, на что при подписании контракта обращать внимание. Последний такой пример – фехтовальщик Игорь Рейзлин, выигравший на Олимпиаде "бронзу". Мы помогаем, потому что даже не сотрудничая с теми или иными атлетами, есть желание, чтобы заинтересованность в украинских спортсменах росла и распространялась.

За Людмилой Лузан я тоже следил. Она перспективная, ей всего 24 и ее главные победы явно еще впереди. Люда хорошо выглядит. У нее есть потенциал, чтобы стать амбассадором какого-то бренда. Но немало зависит от самой личности. К примеру, боксер Александр Хижняк считает, что для него сотрудничество с рекламодателями не важно. Он фокусируется только на спорте. Убеждать человека и говорить ему, что надо делать то, что ему не нравится, неправильно. Но можно показывать на других примерах, как это работает. Что в случае определенных шагов, не связанных с тренировками и соревнованиями, можно получать дополнительные бонусы.

Это же не только материальные блага. Рынок спортивного питания сейчас активно развивается и в случае сотрудничества с атлетами бренды предлагают им на бартерной основе свою продукцию. Для спортсменов это очень важно, ведь покупать пищевые добавки за собственные средства довольно накладно. То же самое касается самого банального – питьевой воды. Наш популярный бренд "Моршинская" готов сотрудничать с атлетами на бартерной основе. Поскольку вода в тренировочной работе, как ни крути, нужна, сотрудничество выгодно обеим сторонам. Сейчас я говорю о тех простых шагах, которые по силам даже неименитым спортсменам.

Шаповалов со своими звездными подопечными-танцорами / Фото Юрий Шаповалов

– Что после Олимпиады изменилось в жизни тех людей, которым помогаете вы?

– Первое, приглашение принять участие в "Танцах со звездами" получили Стас Горуна и Оля Харлан. Олю на этот проект приглашали два года. Она отказывалась, потому что сроки проведения совпадали с подготовкой или участием в важных соревнованиях. Горуну же мы ввели в "Танцы" в последний момент. Знали, что организаторы ищут участника для 14-й пары, заинтересованы именно в спортсменах. Генпродюсер больших шоу Владимир Завадюк – большой фанат спорта. Он считает, что спортсмены – это селебрити, поэтому постоянно их вводит в те проекты, за которые отвечает. Собственно, самым главным было убедить самого Горуну. Собственно, танцы – это симбиоз спорта и шоу. Горуна любит вызовы, любит шоу и не боится скандальной славы. То, что ему нравится.

Фото супругов Михаила Ромачука и Марины Бех нам удалось разместить на обложке одного из международных глянцев, с которым сотрудничаем уже не впервые. Обложку с Мариной и Михаилом они хотели сделать еще до Олимпиады. Еще один интересный проект, связанный с Мариной Бех-Романчук, снимается в эти дни. Это съемки в клипе одной из самых популярных украинских групп. Не буду говорить какой именно, но Марина там будет в главной роли. Презентация клипа запланирована на конец года.

– У меня нет такого положительного впечатления от восприятия украинцами Олимпиады, как у вас. Наоборот, заметны попытки умалить значение побед. "Бронза" Дарьи Белодед и Ярославы Магучих, второе и третье места Михаила Романчука многими воспринимались как поражение. Мол, они должны были брать "золото". О тех, кто остался за чертой призеров, нечего и говорить. К примеру, о Марине Бех-Романчук после пятого места на Играх говорили что-то вроде "зато у нее много подписчиков в Instagram".

– Плохие высказывания – тоже свидетельство того, что выступления украинских атлетов не оставляли равнодушным никого, что то, что они делают, имеет ценность. Если бы эти люди не были интересными, о них бы никто не говорил. Пока наблюдаем явление, что спортсменов у нас начинают узнавать больше, чем политиков. 90 процентов нынешней Верховной рады – неузнаваемы. А добрая часть олимпийцев на слуху. Не только благодаря выступлениям в Токио, но и благодаря победам на других соревнованиях самого высокого ранга. Наши топовые спортсмены приучили украинцев к победам. Тем победам, которых в других сферах не так уж много.

"Горуна совершил поступок мужчины"

– Как по мне, добрая часть людей следила за Олимпиадой в ожидании некого "зашквара" от наших атлетов. И наплевать на фамилию. А это не совсем внимание к спорту, а скорее искаженное в наших реалиях его восприятие.

– Это вы, наверное, имеете в виду самую первую историю со фотографией легкоатлеток Ярославы Магучих и Марии Ласицкене. У меня сразу было свое видение ситуации, но в соцсетях его выкладывать не хотел. Сделаю это сейчас. Каждый из нас делает каждый день какие-то ошибки. Мелкие или не очень. Они чаще всего незаметны, потому что не имеют социального значения. Зато многие политики или общественные деятели часто осуществляют сознательные шаги, направленные против государства Украина и его репутации в мире. Однако это воспринимается как нечто обыденное. Все привыкли. Эти шаги значительно вреднее, чем фотография Ярославы с Марией. И, что также важно, этим людям не 19, а 30, 40 или 50 лет.

А в Токио Магучих еще фактически в детском возрасте осуществила мечту тысяч спортсменов, которые стремятся получить эту медаль всю жизнь. Сравнил бы получение олимпийской награды с рождением ребенка. На радостях люди напиваются, гуляют по три дня, иногда не контролируя своих поступков. И делают скидку, что такое событие как рождение дочери или сына случается считанные разы, а иногда вообще один раз за жизнь. Олимпийская медаль – это даже не победа над несколькими десятками соперников во время Игр. Потому что сначала был отбор на Олимпиаду. Чтобы попасть в когорту избранных участников, человек должен показать преимущество над представителями 200 с лишним стран. Это – сотни тысяч людей высшего или низшего уровня, которые соревнуются каждый в своей стране. Ярослава в свои 19 лет стала среди этих сотен тысяч третьей. При таких обстоятельствах можно потерять голову и не контролировать эмоций?



Юрий Шаповалов и Ярослава Магучих / Фото Дмитрий Вакулка

– Горуна был единственным из украинских олимпийцев, кто публично поддержал Магучих. Понимая, чем это может закончиться. Вы как менеджер не отговаривали Станислава от такого шага?

– Нет. Потому что это был шаг мужчины, который встал на защиту ребенка. Горуна взял большинство хейта на себя. Хотя для Стаса это было непросто, ведь он читал все комментарии и, как сам потом признался, из-за постоянных проклятий не смог насладиться самим фактом завоевания олимпийской бронзы. Однако он, так же как и я, полагает, что это был правильный поступок. Сам Стас и те, кто с ним близко общается, понимали, какими могут быть последствия.

– Конечно, ведь Горуна из Львова и сейчас многими людьми в родном городе он воспринимается чуть ли не с ненавистью.

– Знаю, что Стаса планировали встречать с зеленкой в аэропорту. Мы к этому готовились, нас сопровождала полиция к моей машине, которая была припаркована в определенном месте. Я отвез Горуну в отель, ведь на следующий день он должен был встречаться с министром обороны. Вечером в гостинице Стас разговаривал с руководителем организации АТОшников в Киеве. Они поладили. Позже похожая встреча состоялась и во Львове. Там разговор получился напряженнее.

Вообще, в этом контексте скажу непопулярную вещь. При министре спорта Жданове украинским спортсменам не рекомендовали ездить на соревнования в Россию. Считаю, что это неправильно. Потому что какая еще категория людей в нашем государстве имеет возможность поднять украинский флаг над российским? Да еще и на их территории, в центре Москвы. Помню, как в начале войны Оля Харлан поехала на "Московскую саблю". Она там победила, а второе и третье места заняли россиянки. Есть фотография, где флаг Украины поднимается над двумя российскими. Считаю, что в то время такие мгновения нам были нужны. Или вспомните, как во время Европейских игр в Минске боксер Саша Хижняк заставил своей победой Путина встать во время исполнения украинского гимна. Было о чем говорить или писать? Разве это не повод, чтобы гордиться нашими спортсменами?

"Есть вещи, которые невозможно определить на глаз или отталкиваясь от самочувствия"

– Фактически, получилось, что по итогам Олимпиады историю фотографии Ярославы Магучих обсасывали больше всего. На втором месте – история с личным тренером другой легкоатлетки Марины Килипко, тоже, с моей точки зрения, уж больно сильно раздутая и не стоящая такого придирчивого внимания.

– Заметны попытки перевести тему Олимпиады в политическую плоскость. При этом в открытом доступе есть фамилии всех членов нашей делегации – от спортсменов и тренеров до функционеров. Назовите фамилии тех, кто в этом списке лишний.

– К примеру, Шуфрич.

– Он может кому-то нравиться или не нравиться, но он является президентом Федерации по стрельбе из лука. И соответственно имел полное право находиться в делегации. Или вы думаете, что множество организационных вопросов спортсмены на Олимпиаде решают самостоятельно?

– Я так не думаю. Но пытаюсь найти тех, кого можно назвать туристами. И именно президенты отдельных федераций действительно такими выглядят.

– Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Шесть фехтовальщиков отправились на Игры с семью тренерами, два борца вольного стиля – с тремя. Пять бадминтонистов уехали с пятью наставниками. Но дело не в этом. Если есть вопросы к той или иной персоне, можно сделать запрос в ту или иную национальную федерацию или Национальный олимпийский комитет и спросить, чем занимался тот человек в Токио. Уверен, что каждый имел свои функции.



Горуна, Шаповалов, Терлюга / Фото Юрий Шаповалов

Наряду с тем, спортсмены сами знают, кто им нужен во время соревнований рядом. И знаю ситуации, когда атлеты за два или три месяца до Олимпиады начинали бомбардировать НОК и Министерство звонками и официальными письмами и все же добивались, чтобы их тренеров включали в списки лиц, которые летят в Токио. Однако знаю и другой пример. Упоминаемая мной Вика Ткачук тренируется у итальянского специалиста. На Олимпиаде его не было, хотя, думаю, Вике он бы не помешал. Однако результат она тем не менее показала. Так же не против была бы, чтобы был рядом ее итальянский наставник, Харлан. Но в тренерский штаб сборной Италии он не входит и, соответственно, давать советы на месте он Оле не мог.

Или взять Терлюгу. В Одессе Анжелика тренируется под руководством Дениса Морозова, тренера сборной Азербайджана. Так, наставник сборной Украины Антон Никулин провел большую работу, позаботился, чтобы у наших каратистов-олимпийцев были даже зарубежные спарринг-партнеры. Но, уверен, в Токио Анжелике личный тренер рядом не помешал бы. Однако пришлось мириться. И на результате это не сказалось.

– Во время Олимпиады было еще одно заявление – от легкоатлетки Анны Рыжиковой. Ее слова, кажется, неправильно интерпретировал даже министр спорта Вадим Гутцайт. Анна сравнила себя с соперницами, мол, с ними ездит целая группа специалистов, а она может положиться только на себя и тренера. Вадим Маркович в одном из интервью в ответ сказал, что Минмолодежьспорт – не турагентство.

– Начать надо с того, что нам не хватает баз подготовки современного уровня. Приведу пример. Много лет в статусе спортивного менеджера я работал в компании Red Bull. Эта компания имеет в Австрии диагностическо-тренировочный центр, где проходят обследования те атлеты, с которыми Red Bull сотрудничает. Таких по всему миру в пределах тысячи. Они представляют различные виды спорта, не только олимпийские, но и экстремальные. Харлан туда ездит много лет. На нее заведена целая история с показателями, которые способствуют ее спортивному росту. При этом специалисты компании на основе полученных медицинских данных дают рекомендации, что надо улучшать в дальнейшем. В течение недели спортсмен проходит там функциональное, психологическое обследование.

Был удивлен, что в процессе там даже проводятся небольшие тренировки. При этом тренер по общефизической подготовке в течение занятия раз десять берет из мочки уха кровь. Так измеряется лактат крови, чтобы определять, сколько молочной кислоты в организме и не дать атлету перетренироваться. У нас о таких вещах чаще всего не слышали даже топовые спортсмены. Они банально не слышали о таком аппарате, как лактометр. Это неудивительно, ведь базы, построенные во времена СССР, утрачены, новые только строятся (это в лучшем случае), а тренеры или спортивные медики чаще всего – пожилые люди, которые не имеют информации о новейших тенденциях. Мы почти не участвуем в действительно полезных семинарах. Молодые тренеры не хотят работать из-за низкой зарплаты и едут за границу, где есть и условия, и возможности учиться.

Шаповалов беседует с Ткачук и Рыжиковой / Фото Юрий Шаповалов

Поэтому слова Рыжиковой вполне справедливы. Если бы она понимала, что у нее происходит внутри организма, если бы эти показатели постоянно контролировались, результат мог быть другим. Помню, как та же Харлан ездила в австрийский центр Red Bull после операции на плече. Неделю потренировалась, потом два дня отдыхала.

Перед тренировкой на следующий день тренер взял анализ на лактат крови. "Что ты вчера делала? – спрашивает, получив результат. "Погуляла по Зальцбургу, посидела со знакомыми в кафе, я вернулась в отель и спала", – отвечает Оля. "Тест показывает, что сейчас ты не можешь выполнять запланированную работу", – говорит тренер. Несмотря на заверения Харлан, что она чувствует себя прекрасно, тренер не позволил ей больших нагрузок, чем 50 минут работы на велотренажере. "Если я нагружу тебя сегодня, остаток недели работать ты не сможешь", – объясняет.

Может ли это спортсмен и его тренер знать самостоятельно? Нет, потому что это вещи, которые невозможно определить на глаз или отталкиваясь от самочувствия. Кроме того, есть новые тенденции в тренировках. Когда я был баскетболистом, у нас эффективность работы определялась по потогонной системе. Чем лучше вспотел – тем лучше тренировка. Но на самом деле современные методики демонстрируют, что это совсем не так. Поэтому нам надо привлекать специалистов именно такого направления. Все говорят, что успех – это 10% таланта и 90% труда. Но в нынешних реалиях и с такими подходами мы даже таланты губим. Потому что не знаем, как с ними работать.

Нам надо менять подходы. Начиная с классических уроков физкультуры в школе, которые давно себя исчерпали. Наши образовательные учреждения продолжают закупать гимнастических лошадей и канаты, через которые уже никто не прыгает и по которым никто не лазит. Может, следует прислушаться к инициативе Саши Педана и ввести в школьную программу такие виды двигательной активности, как криссби или черлидинг? Надо предлагать детям то, что их заинтересует. Но проблема в том, что учителя физкультуры выступают против таких инициатив. На самом деле, если мы хотим привлечь в наше государство спортивные бренды, надо изменить отношение к массовому спорту. Интересует молодежь скейтбординг – надо создать условия для занятий им. Тогда к нам придут компании, которые продают скейты.

Еще 15 лет назад в Украине почти никто не бегал. Но Дмитрий Черницкий с Run Ukraine создал беговую тусовку. Сейчас в нашем государстве появилось немало беговых клубов, которые конкурируют между собой. Людей, которые занимаются бегом, стало очень много. И сразу в Украину пришли бренды, которые продают спортивную экипировку. Раньше на нашем рынке было три крупных бренда. Других наше государство не интересовало, потому что спроса на их продукцию не было.

"В футбол родители начали отдавать детей, когда увидели, что Милевский раз в месяц разбивал Ferrari"

– За последнее время по инициативе Украинской ассоциации футбола во всех уголках страны появилось немало полей с искусственным покрытием. Но я бы не сказал, что желающих играть в футбол от этого стало больше.

– Почему же? Вижу, что взрослые мужчины собираются, чтобы побегать с мячом.

– В том-то и дело, что взрослые по старой привычке бегают. А вот детей на площадках не стало больше.

– По моим наблюдениям, многие родители отдают детей в футбольные школы. Прежде всего потому, что видят, сколько могут зарабатывать футболисты, даже выступая в Украине. Это подтверждает мою теорию, что у большинства украинцев собственное материальное благосостояние стоит на первом месте. Не надо кривить душой, что это так. Поэтому нам надо доносить отовсюду, что благодаря спорту человек в 23–25 лет может иметь квартиру, машину, другие блага. Пожалуй, немного найдется видов деятельности, благодаря которым в таком возрасте можно получить столько материальных благ. Конечно, такая успешность – не массовая. Но у людей должно быть понимание, что успешные спортсмены в нашей стране чувствуют себя хорошо.



Фото Юрий Шаповалов

– Как, скажем, борчиха Ирина Коляденко, которая выиграла олимпийскую бронзу и по приезде домой сначала переподарила презентованную ей квартиру тренеру Владимиру Яременко, а потом сама получила еще одно жилье.

– Ирина и ее тренер это заслужили. Не так давно у меня вызвала непонимание дискуссия в Минмолодежьспорта, когда обсуждалось выделение стипендий самым успешным нашим атлетам. Руководители отдельных федераций предложили, чтобы помощь была не именной, а направлялась на федерации. Чтобы за счет этих средств помогать развиваться молодым спортсменам. Руководители вроде бы и правы. Но разве тот атлет, который побеждает, не заслуживает получить вознаграждение лично? Мотивация функционеров была такой: "У них и так все есть". Может, есть. Но человек, который хорошо работает, заслуживает получать еще больше, а не помогать зарабатывать тем, кто не так успешен. Тех, кто не побеждает, должен мотивировать пример коллег, которые выигрывают и имеют все.

Когда я начинал играть в баскетбол, тренер уже готовил группу моего возраста. Ребята начали заниматься на полгода раньше. Конечно, они уже умели выполнять и другие, кроме двойного шага, элементы. Поэтому тренер разделял нас на две половины площадки: с одной стороны новички, с другой – те, кто уже что-то умеет. Поэтому для меня сразу первой целью стало попадание на другую половину. Такая же мотивация должна быть у всех остальных спортсменов.

Вот известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов в свое время вложил деньги в Элину Свитолину. Сейчас он не скрывает, что получает процент от ее гонораров. Другие бизнесмены знают об этом примере и вложили деньги в примерно два десятка девушек, которые в перспективе могут подняться в топ-10 мирового рейтинга. Для них это бизнес, а юные теннисистки имеют спонсора. Благодаря Свитолиной родители стали отдавать детей в теннис, а люди бизнеса начали вкладывать в этот вид средства.

Или приведу парадоксальный на первый взгляд пример. В футбол родители стали отдавать детей, когда увидели, что Тема Милевский раз в месяц разбивал свой Ferrari, Maserati или другую машину элит-класса. Люди поняли, что футбол – это вещь сверхприбыльная даже в Украине. Да, Милевский – не лучший пример, но люди считали, что смогут контролировать своих детей и помогут им построить безбедную жизнь.

– Вы упомянули о сотрудничестве Харлан с Red Bull. Ранее среди наших спортсменов с этим брендом сотрудничали также легкоатлетка Юлия Левченко и мастер маунтинбайка Яна Беломоина.

– Это сотрудничество продолжается. К соглашению с Беломоиной я имел отношение. Она была первым номером мирового рейтинга среди молодежи. Процесс перехода во взрослый спорт получился мучительным. Поэтому договорились с тогда еще парнем, а теперь мужем и тренером Яны Максимом, что в течение первого года тратим средства от контракта на сотрудничество со словацким специалистом, еще действующим маунтинбайкером, который завершает карьеру. С его помощью Яна смогла адаптироваться ко взрослому спорту, а Максим перенял немало полезного как тренер.

Шаповалов и Михаил Романчук / Фото Юрий Шаповалов

– Насколько привлекательными являются украинские спортсмены для международных компаний?

– Примеры есть и они связаны не только с Red Bull. Михаил Романчук имеет подписанный на три года контракт с главным офисом Speedo. Компания сотрудничеством довольна и собирается его продолжать. Оля Харлан, Дарья Белодед и паралимпийка Лиза Мерешко имеют соглашения с Visa. Эти три девушки являются лицом компании в Украине. В ближайшем будущем должны подписать соглашение между Visa и двумя участниками зимней Олимпиады и одним паралимпийцем. Пока фамилий не буду называть.

– Кроме футболистов, боксеров, теннисистки Свитолиной в Украине есть спортсмены, способные содержать себя без государственной поддержки?

– Смотрите. Не могу сказать, что фехтование в Украине – слишком популярный вид. Так же до недавнего времени никто не знал о каратистах. Наша компания Podium Sport Marketing Group сознательно концентрировала внимание на не очень популярных видах спорта. Мне было интересно, возможно ли сделать успешными людей, которые представлены там, а не в футболе, боксе или теннисе. Теперь могу сказать, что да. Главное, чтобы спортивный результат сочетался с открытостью атлета. К сожалению, даже футболисты, которые имеют все предпосылки к популярности, часто у нас открытостью пренебрегают. И это для них – большой минус. С другой стороны, посмотрите, как стремительно ворвался в когорту популярных стронгмен Алексей Новиков. Понятно, что своей известностью Алексей обязан прежде Василию Вирастюку, который раскрутил все богатырское движение в Украине, но тем не менее.

Да, пока в Украине нет таких мощных маркетинговых агентств, как, например, в США. Там атлеты могут сконцентрироваться только на подготовке, а задачи продвижения оставляют агентствам. Но там фигурируют и другие средства, заключаются миллионные контракты, от которых хороший процент имеет и агентство, и спортсмен. У нас это направление только начинает развиваться. Поэтому мы в первую очередь стараемся дать заработать атлетам, а только после этого зарабатываем сами. Сейчас украинские спортосмены чаще всего не могут заплатить компаниям за продвижение даже тысячу долларов. Мы идем более трудным путем – создаем интересных личностей и пытаемся их продавать. Не всегда такой путь срабатывает, но успехи тоже заметны.

"Вступлением в "Партию регионов" Харлан не шла реализовывать политические амбиции"

– Как правило, олимпийцы у нас неплохо зарабатывали прежде всего благодаря своему участию в политических кампаниях. К примеру, Игры-2004 тогдашний руководитель НОК Янукович превратил чуть ли не в агитационную кампанию накануне президентских выборов. После Олимпиады-2012 в агитацию за "Партию регионов" активно включились боксеры во главе с чемпионами Лондона Усиком и Ломаченко. Сейчас времена вроде бы изменились. Однако реальностью выглядит борьба за кресло главы Министерства молодежи и спорта между его нынешним руководителем Вадимом Гутцайтом и новоиспеченным олимпийским чемпионом, нардепом Жаном Беленюком.

– Очень надеюсь, что действующих спортсменов в эти баталии не будут втягивать. Каждому свое. Кроме того, я не могу привести ни одного примера, когда бы у спортсменов что-то получалось в политике. Борзов, Блохин, Писаренко, Волков, Тедеев, Силантьев – да, они были нардепами, отдавали свой положительный имидж политическим партиям. Конечно, политическим силам присутствие популярных личностей добавляло узнаваемости. Но что получили взамен сами спортсмены?

– Легкоатлетке Наталье Добринской до сих пор несмотря на четкую проукраинскую позицию вспоминают ее причастность к "Партии регионов".

– То же самое касается и Харлан. В свое время она согласилась войти в ряды "Партии регионов" только взамен на обещание, что в Николаеве построят большой фехтовальный зал. Оля не шла реализовывать политические амбиции, а хотела быть полезной родному городу и своему виду спорта. Зал действительно построили и в этом контексте Харлан действительно помогла. Оля до сих пор с досадой вспоминает то время, но благодаря Оле николаевским детям есть где фехтовать.



Фото Юрий Шаповалов

Юрий не советует Ольге Харлан вмешиваться в политические баталии. Даже на стороне своего тренера Вадима Гутцайта

– Возвращаясь к настоящему, можно сказать, что ситуация, при которой та же Харлан может быть втянута в агитацию за своего тренера Гутцайта, выглядит вполне реальной.

– Мне бы не хотелось, чтобы так было. Потому что спортсмены в конце концов останутся виноватыми, чью бы сторону они ни занимали. Спорту дивидендов это точно не принесет. Выгоду будут иметь только люди, ведущие политическую борьбу. Мы же не знаем многих кулуарных моментов. Помню, еще во времена, когда было Министерство культуры, молодежи и спорта, которым руководил Владимир Бородянский, я участвовал в слушаниях, пытался что-то советовать. Но потом сообразил, что лучше мне туда не влезать и заниматься своим делом.

Что касается Оли Харлан, то сейчас ее фамилия является синонимом фехтования в Украине.

– Так же, как фамилия Гутцайт.

– Но при этом недавно журналист во время интервью даже не знал, что Вадим Маркович – фехтовальщик и олимпийский чемпион. Гутцайта уже больше знают как политика. А Харлан – лишь спортсменка. Поэтому ее участие в любых политических баталиях может негативно отразиться даже не лично на Оле, а на виде спорта, который она представляет, в целом. То при условии, что фехтование в нашем государстве в последнее время становится действительно популярным – появляются частные фехтовальные клубы, в которых занимается немало детей. Фехтование становится элитным занятием на уровне с гольфом или теннисом. Уроки фехтования вводятся в учебные программы частных общеобразовательных школ. Работают там молодые тренеры, для которых преподавательская деятельность стала прибыльным бизнесом. Зачем пятнать вид спорта участием в политической борьбе?

– Вы как менеджер будете как-то влиять на Харлан?

– Влиять я не могу. Буду разговаривать. Во-первых, она – взрослый человек, который самостоятельно принимал немало важных решений. Могу высказать ей личное мнение. А прислушиваться к нему или нет, Оля будет решать сама. Я отнесусь с уважением к любой реакции.

– В завершение – вопрос общего характера. Долгое время украинский спорт словно завис в межвременье, между советской и западной системами развития. В итоге мы действительно остановились и это привело к существенному снижению результатов на международной арене. Лучше всего последствия этой стагнации проявляются на примере выступлений на Олимпиадах. Считаете, сейчас наша спортивная отрасль уже начала развиваться или состояние неопределенности остается?

– Сделаю сравнение со стронгменами. Когда они пытаются потянуть безумно тяжелый предмет, труднее всего им сделать первый толчок. Если это удается, то затем предмет или транспортное средство движется по инерции. Главное – продолжать движение и не останавливаться. Так же с нашим спортом. С мертвой точки мы уже сорвались. Нужно разгонять инерцию. А попутно искать тех, кто способен это движение разгонять сильнее.

Перестраивать всегда труднее, чем начинать с нуля. Так же и нам очень трудно перестроиться с советской системы. Не хочу сказать, что нам надо копировать путь, по которому идут Германия, США или Норвегия. У нас есть своя специфика. Процесс надо анализировать не с презентации финального результата, а окунуться в середину процесса, прожить в нем. Уверен, что самые успешные системы на пути к процветанию тоже сталкивались с серьезными трудностями.

В этом контексте вспоминаю свой тренерский опыт. Когда начинал тренерскую деятельность, баскетбольный клуб "Киев" возглавлял итальянец Ренато Паскуале. Я был наставником молодежной команды и поначалу продолжал работать по тем методикам, по которым работал как игрок. Да, у меня были классные тренеры. Но когда посмотрел на тренировки Ренато, где расстановка отработана даже в каждом упражнении, а не игровой схеме, то понял, что мне еще учиться и учиться. За несколько месяцев исписал два талмуда с тренировочными тонкостями.

Шаповалов с Андреем Лебедевым и Станиславом Медведенко / Фото Юрий Шаповалов

То же и с системой развития спорта. Когда наши специалисты едут за границу и за два дня знакомятся с системой развития спорта той или иной страны, они должны учесть не только то, что получилось сделать, а как результат создавался, со всеми деталями. Скажем, я очень уважаю Славу Медведенко, который желает реализовывать опыт пребывания в НБА. Да, Слава там играл. Но он был пассажиром в идеальной машине, тонкостей создания которой не знают даже механики, которые ее обслуживают. Поэтому считаю, что нам было бы очень полезно привлекать к менеджерской работе людей, которые самостоятельно прошли все ступени эволюции. Нам нужны практики, а не теоретики.

"10–15 лет назад фармакология решала очень много"

– Вы длительное время являетесь советником федерации легкой атлетики Украины по вопросам маркетинга. ФЛАУ, с моей точки зрения, на фоне других федераций является одной из самых прогрессивных. Однако успешность в нашей стране принято высчитывать медалями. А мы имеем, что из 47-ми легкоатлетов-олимпийцев награду выиграла только Ярослава Магучих. Почему так?

– Легкую атлетику не зря называют королевой спорта. Ею занимается гораздо больше людей, чем остальными видами. Соответственно, конкуренция заметно выше. Вместе с тем, в украинской легкой атлетике подрастает чрезвычайно одаренное молодое поколение. 19-летняя Ярослава Магучих уже выиграла "бронзу" Олимпиады, 20-летний метатель молота Михаил Кохан был в Токио четвертым, Виктория Ткачук бежала в финале. Чрезвычайно большой потенциал имеет 17-летний чемпион Европы среди юниоров по метанию копья Артур Фельфнер. С правильной подготовкой при выводе из молодежного во взрослый спорт это будет звезда мирового масштаба.

Кроме того, находясь на всех внутренних чемпионатах по легкой атлетике, обратил внимание, что кроме спорта, все ведущие представители этого вида занимаются каким-то бизнесом. Это – современные люди, которые понимают, что спорт даже выше среднего уровня в нашей стране не дает достаточных заработков. Эти люди развиваются и умеют себя реализовывать. И, уверен, реализуются.



Фото Юрий Шаповалов

– Представители бывшего тренерского штаба сборной по легкой атлетике приводили статистику, согласно которой еще на Олимпиаде-2012 у Украины было не только три медали, но и значительно большее в сравнении с нынешним временем количество финалистов. Мол, только со сменой персоналий на тренерском мостике эта успеваемость была постеряна.

– Пусть это не будет обвинением, но еще 10–15 лет назад фармакология решала очень много. Не хочу переходить на персоналии, но в те времена на такие проявления не обращали столь пристального внимания, как сейчас. Страны бывшего СССР грешили едва ли не больше всего. Это без учета, что раньше действительно детей, занимавшихся легкой атлетикой, было гораздо больше. До вершины доходили лучшие, выдержав серьезную конкуренцию. Сейчас огранка бриллиантов происходит ручным методом. Но что эти бриллианты есть – факт. Главное, чтобы их потенциал реализовался сполна. Как известно, еще перед Олимпиадой Федерация легкой атлетики объявила конкурс на замещение должностей главного и старшего тренеров сборной. Насколько мне известно, заявок поступило совсем немного. В частности, молчат и те, кто активно критикует нынешний тренерский штаб.