Немецкая полиция задержала трех подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста: кто они

Владимир Ермаков стал жертвой нападения со стороны несовершеннолетних лиц на вокзале в Обергаузене. От полученных ножевых ранений парень скончался в возрасте 17 лет.

В немецком Оберхаузене 10 февраля произошла ужасная трагедия с участием украинцев. Из-за уличной стычки погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.

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Парень вместе с другом Артемом Козаченко подверглись нападению на городском вокзале со стороны несовершеннолетних лиц. Через несколько дней полиция арестовала 14-летнего и 15-летнего подростков, которых подозревали в убийстве.

Первого пришлось отпустить из-за отсутствия доказательств. А вот второй парень турецкого происхождения остается под стражей. После этого полиция опросила свидетелей и просмотрела материалы с камеры видеонаблюдения.

В результате правоохранительные органы задержали еще двух подозреваемых. Ими стали двое сирийцев в возрасте 14 и 15 лет, проживающих в Гельзенкирхене. Они обвиняются в убийстве Ермакова, а также покушении и нанесении телесных повреждений еще трем детям.

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Среди пострадавших был друг погибшего Артем Козаченко. а также еще двое детей в возрасте 13 и 17 лет. Отметим, что Ермаков переехал в Германию в 2022 году из-за войны и выступал за баскетбольную команду "ART Giants" из Дюссельдорфа.