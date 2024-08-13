Смерть украинских баскетболистов: в Германии начался суд над убийцами Ермакова и Козаченко

Полгода назад в Германии произошло трагическое событие. Были убиты двое молодых украинских баскетболистов, которые играли за местную команду.

12 февраля, Федерация баскетбола Украины об убийстве двух украинских баскетболистов в Германии. В результате ножевого нападения был убит 17-летний Владимир Ермаков, а его друг Артем Козаченко попал в реанимацию, где через 10 дней умер.

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Суд над убийцами в Германии

После полугода с убийства украинских баскетболистов в Германии начался суд над убийцами. Отвечать перед законом будут подростки 14, 15 и 16 лет. Двое из них граждане Германии и двое из Сирии.

Всего состоится 11 судебных заседаний сроком до 21 ноября. Родители убитых Ермакова также присутствуют на процессе.

Почему убили украинских баскетболистов

Владимир и Артем вместе представляли молодежную баскетбольную команду ART Giants из Дюссельдорфа. В феврале этого года перед одной из игр чемпионата на ребят произошло нападение с применением оружия. Причина конфликта – национальность игроков.

Напомним, что юноши выступали за юношескую сборную Украины U-16. В составе национальной команды баскетболисты приняли участие на чемпионате Европы-2022 в Болгарии.