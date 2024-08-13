12 лютого, Федерація баскетболу України про вбивство двох українських баскетболістів у Німеччині. В результаті ножового нападу було вбито 17-річного Володимира Єрмакова, а його друг Артем Козаченко потрапив у реанімацію, де через 10 днів помер.

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Суд над вбивцями у Німеччині

Після півроку з убивства українських баскетболістів у Німеччині розпочався суд на вбивцями. Відповідати перед законом будуть підлітки 14, 15 та 16 років. Двоє з них громадяни Німеччини та двоє з Сирії.

Всього відбудеться 11 судових засідань строком до 21 листопада. Батьки вбитих Єрмакова також присутні на процесі.

Чому вбили українських баскетболістів

Володимир та Артем разом представляли молодіжну баскетбольну команду ART Giants з Дюссельдорфу. У лютому цього року перед однією з ігор чемпіонату на хлопців відбувся напад з застосуванням зброї. Причина конфліку – національність гравців.

Нагадаємо, що юнаки виступали за юнацької збірної України U-16. У складі національної команди баскетболісти взяли участь на чемпіонаті Європи-2022 у Болгарії.