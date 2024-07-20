"Убивают людей, которые борются за украинский язык": тренер отреагировал на гибель Фарион

Главный тренер команды Второй лиги Скала 1911 Михаил Басараб прокомментировал убийство Ирины Фарион. Трагическое событие произошло во Львове.

Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на известного языковеда Ирину Фарион. От полученных ран общественный деятель умерла в больнице.

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Что сказал украинский тренер о гибели Фарион

На ужасное преступление отреагировал главный тренер второлиговой Скалы 1911 Михаил Басараб. Он опубликовал пост на своей странице в фейсбуке.

Обидно, что в стране, где по улицам до сих пор спокойно ходят пророссийские виб***ки, убивают людей, которые борются за украинский язык,

– написал Басараб.

Басараб прокомментировал убийство Фарион / скриншот публикации

Отметим, что чуть позже Михаил Басараб удалил пост со своей страницы.

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