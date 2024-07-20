Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на известного языковеда Ирину Фарион. От полученных ран общественный деятель умерла в больнице.
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Что сказал украинский тренер о гибели Фарион
На ужасное преступление отреагировал главный тренер второлиговой Скалы 1911 Михаил Басараб. Он опубликовал пост на своей странице в фейсбуке.
Обидно, что в стране, где по улицам до сих пор спокойно ходят пророссийские виб***ки, убивают людей, которые борются за украинский язык,
– написал Басараб.
Басараб прокомментировал убийство Фарион / скриншот публикации
Отметим, что чуть позже Михаил Басараб удалил пост со своей страницы.
Последние новости об убийстве Фарион
- Убийство Ирины Фарион стало шоком для украинского общества.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким языковеда.
- Сейчас следствием прорабатывается несколько версий мотивов убийства, в том числе рассматривают российский след.
- Полиция продолжает поиски нападавшего. К сожалению, его пока не удалось задержать.