Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на известного языковеда Ирину Фарион. От полученных ран общественный деятель умерла в больнице.

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Что сказал украинский тренер о гибели Фарион

На ужасное преступление отреагировал главный тренер второлиговой Скалы 1911 Михаил Басараб. Он опубликовал пост на своей странице в фейсбуке.

Обидно, что в стране, где по улицам до сих пор спокойно ходят пророссийские виб***ки, убивают людей, которые борются за украинский язык,

– написал Басараб.

Басараб прокомментировал убийство Фарион / скриншот публикации

Отметим, что чуть позже Михаил Басараб удалил пост со своей страницы.

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