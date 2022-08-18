Болельщик МЮ зарезал человека с помощью мачете после фиаско клуба: дикие подробности

В Зимбабве произошло убийство после сенсационной победы Брентфорда над Манчестером Юнайтед. Фанат последних был слишком раздражен неудачами клубаВ

Манчестер Юнайтед очень ужасно стартовал в новом сезоне АПЛ. Команда Эрика тен Хага уступила Брайтону в первом туре (1:2), а затем с позором уступил Брентфорду (0:4).

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Болельщики клуба не всегда адекватно реагируют на неудачи своего клуба, тем более, если речь идет о таком провале. После игры с Брентфордом в Зимбабве произошла дикая ситуация.

Фанат "красных дьяволов" по имени Стхембелани Цума был очень подавлен после фиаско любимого клуба. Поэтому он поссорился с одним из болельщиков, с которым смотрел поединок в городке Мбембези.

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Во второй вступился брат, которого звали Вукиле Нкомо. Он и возмутил Стхембелани настолько, что тот пошел в крайние меры. Цума вернулся домой, взял мачете и убил этим оружием Вукиле. В настоящее время преступник скрывается от полиции

Крутое пике Манчестер Юнайтед

Этим летом МЮ назначил нового тренера, пригласив из Аякса Эрика тен Хага. Также клуб был активен на трансферном рынке и усилился посредством подписания Кристиана Эриксена, Лисандро Мартинеса и Тайрелла Маласии.

Однако впервые с 1992 года команда начала сезон с двух поражений. Что интересно, тогда Юнайтед стал чемпионом в итоге. Следующий поединок МЮ проведет в понедельник, 22 августа, против Ливерпуля на своем поле.