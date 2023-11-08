"Может, Фьюри жульничал": Уайлдер усомнился в силе "Цыганского короля" после боя с Нганну

Американец Деонтей Уайлдер, который трижды не смог победить Тайсона Фьюри, заподозрил британца в мошенничестве. Поводом стала неуверенная победа Цыганского короля над Франсисом Нганну.

Американский боксер Деонтей Уайлдер, владевший до встречи в ринге с Тайсоном Фьюри титулом чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, усомнился в силе "Цыганского короля". Все из-за неуверенной победы над Франсисом Нганну.

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В поединке со звездой UFC Фьюри выиграл благодаря раздельному решению судей. Этот результат многие считают нечестным, ведь Тайсон побывал в нокдауне, да и в целом не выглядел гораздо лучше соперника.

Уайлдер: Даже не смотрел бой Фьюри – Нганну

"Я даже не смотрел бой, но, конечно же, другие люди много писали мне и звонили по этому поединку, особенно когда Фьюри упал. После боя многие начали понимать, что происходило в нашем поединке: возможно, он жульничал или что-то подложил себе в перчатки.

Все эти вещи теперь всплывают на поверхность. Фьюри не был похож на себя. Что же произошло? Он проиграл. В общем, говорят, что он проиграл. Это все, что я слышал", – сказал Уайлдер.

Деонтей Уайлдер трижды выходил на ринг против Тайсона Фьюри. Первое сражение завершилось ничьей, а в двух последующих победа была на стороне британца.

Во втором поединке Деонтей потерял пояс WBC и впервые в карьере досрочно проиграл. В третьем Фьюри нокаутировал американца в 11-м раунде.