УАФ объявила о старте продаж на матч Шотландия – Украина: цена и где купить

В среду, 16 февраля, стартовали продажи билетов на матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года между национальными сборными Шотландии и Украины, который состоится 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.

Нужна виза

Чтобы попасть на трибуны, украинским любителям футбола придется до 1 марта приобрести специальный сертификат, который позже необходимо будет обменять на билет.

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Продажа сертификатов производится только в выездные сектора и исключительно на сайте Ticketsbox по номинальной стоимости 25 фунтов стерлингов (на сегодняшний день это 955 грн). Один человек может приобрести не больше четырех сертификатов.

Сертификаты можно будет обменять на реальные билеты в Дом футбола или заказать их доставку "Новой почтой". При этом важно помнить, что для посещения Шотландии украинцам необходимо иметь действующую британскую визу.

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