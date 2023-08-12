УАФ объявил цену билетов для болельщиков "сине-желтой" команды на матч Италия – Украина

Фанаты украинского коллектива узнали, сколько должны отдать попасть на матч любимой команды. Матч обещает быть огненным.

Италия примет Украину в рамках отбора на Евро-2024 Уже стартовала продажа билетов для фанатов главной команды страны.

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"Сине-желтая" команда продолжит свой сложный путь квалификации на главный континентальный турнир. Одним из важнейших факторов успеха любого коллектива, конечно же, есть их болельщики, который команды хотят видеть на каждой игре. Сборную Украины ждет матч 6-го тура отбора к Евро-2024, в котором она будет готовить у сборной Италии.

Украинская ассоциация футбола сообщила, что стартовал продаж билетов на данную встречу, которая состоится 12 сентября, в 21:45 по киевскому времени, на стадионе "Сан-Сиро". Для болельщиков "сине-желтой" команды будет выделено несколько секторов (301-308 и 311-318). Стоимость билетов, которые можно приобрести по ссылкой, составляет 12 евро, что составляет примерно 480 гривен.

На стартовый матч сборной Украины на отборе к Евро-2024, в котором она встретилась со сборной Англии на "Уэмбли", были проданы все билеты.

Напомним, что после трех сыгранных матчей "сине-желтые" занимают второе место турнирной таблицы (бескомпромиссное поражение от Англии (2:0), невероятная победа над Северной Македонией (2:3) и Мальтой с минимальным счетом 1:0). Итальянцы в свою очередь сыграли всего 2 матча в группе (уступили Англии 1:2 и одолели Мальту 0:2) занимая третье место в квинтете с тремя баллами в активе.

Расписание матчей сборной Украины