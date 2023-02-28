Футбольные болельщики могут вернуться на трибуны стадионов в Украине

В понедельник, 27 февраля, возобновилась Украинская Премьер-лига. Матч Металлиста 1925 и Александрии подарил нам целых шесть мячей, но за этим результативным матчем фанаты могли наблюдать только по телевизору и смартфонам.

Команды забили расписавшие результативную мировую 3:3. Александрия забила первый гол в УПЛ в 2023 году. Автором взятия ворот стал Третьяков. Металлист 1925 года ответил двумя голами в первом тайме от Ткачука и Бычека.

Подробнее о матче Александрия и Металлист 1925 года устроили голевую перестрелку в первом матче УПЛ в 2023 году

После перерыва команды на двоих забили еще три гола. Сначала Шершень увеличил преимущество харьковчан до 1:3, но подопечные Ротаня не опустили руки. Третьяков оформил дубль и мяч Кобзаря спасли Александрию от домашнего поражения и установили счет 3:3.

Матч состоялся при пустых трибунах стадиона КСК "Ника" в Александрии. Ведь в Украине продолжается война, поэтому клубы не могут обеспечить 100-процентную безопасность болельщикам, которые могут заполнить трибуны местных арен.

Намекнул на возможное возвращение фанатов на трибуны

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко затронул тему пустых трибун на футбольных матчах. Руководитель УАФ заверил, что они ведут переговоры с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями о возможном возвращении болельщиков на трибуны.

Речь идет об ограниченном допуске фанатов на трибуны. Павелко привел пример раненых защитников Украины, которые могут по просмотру футбола быстрее восстановить свое моральное состояние.

Глава УАФ заявил, что, несмотря на войну в Украине, в обычном графике работают театры, кинотеатры и проходят концерты. Поэтому почему исключением становятся футбольные матчи.

Конечно, варианты допуска болельщиков на матчи рассматриваются только на тех стадионах, где для этого есть соответствующие условия, в частности, достаточное количество мест в укрытиях. Кроме того, реализация этой идеи возможна исключительно при условии получения клубом-организатором матча разрешения соответствующей областной военной администрации и правоохранителей,

– подчеркнул Павелко.

Напомним, 28 февраля во Львове свой перенесенный матч 9-го тура УПЛ проведет Шахтер. "Горняки" встретятся с Минаем. Начало встречи в 15.00.

3 марта стартует второй круг УПЛ. Программу 16-го тура откроют матчем Кривбасса и Колоса.