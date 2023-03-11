Joma отрицает сотрудничество с агрессором: эксклюзивный комментарий от УАФ

Испанский производитель спортивной одежды Joma попал в скандал с российским клубом Зенит, представившим новую форму. Это уже не первый "зашквар", в который вляпался технический спонсор сборной Украины.

Как известно, коммерческими делами Украинской ассоциации футбола занимается компания "УАФ Маркетинг". Именно она подписывали контракт с техническим спонсором сборной Украины компанией Joma. 24 канал получил эксклюзивный комментарий от "УАФ Маркетинг" по поводу скандала спонсора с формой для российских клубов.

По теме Спонсор сборной Украины попал в скандал с россиянами: откажется ли УАФ от сотрудничества с Joma

Joma открещивается от сотрудничества с агрессором

"УАФ Маркетинг" направила запрос в центральный офис Joma с просьбой предоставить объяснение, каким образом российский Зенит получил эксклюзивную форму от компании, если "все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами остановлены". Ведь известно, что Зенит получил эксклюзивный дизайн формы с картой Санкт-Петербурга.

"Компания Joma дала четкий ответ, что не имеет ни спонсорских, ни коммерческих контактов с российскими и белорусскими профессиональными командами. В том числе – не имеет никакого отношения к форме фк зенит. Кроме того, компания объяснила, как форма ее бренда оказалась у команды фк зенит. Кастомизация (например, нанесение на форму специфических индивидуальных элементов дизайна) игровой формы может осуществляться непосредственно футбольным клубом без участия центрального или регионального офиса производителя.

Следовательно, компания Joma, согласно ее ответу, не в состоянии контролировать, кто покупает ее продукцию на открытом рынке, где и был приобретен новый экип менеджментом зенита.

Также компания не может контролировать кастомизацию клубами купленной таким образом формы", – говорится в ответе "УАФ Маркетинг".

Поиск нового технического спонсора сборной Украины продолжается

Что касается срока соглашения "УАФ Маркетинг" с техническим спонсором сборной Украины, то он действует до августа 2024 года.

Впрочем, "УАФ Маркетинг" на фоне скандала осуществляет поиск новых потенциальных спонсоров.

Уже после возникновения первой истории об использовании формы Joma российскими командами летом 2022 года, "УАФ Маркетинг" сразу начал рассмотрение потенциальных вариантов сотрудничества с альтернативными техническими спонсорами,

– ответили в "УАФ Маркетинг".

Таким образом, УАФ не собирается разрывать соглашение с Joma. Официально Joma отрицает спонсорскую деятельность с русскими и белорусскими клубами. Однако в искренности этих заявлений приходится сомневаться.