УАФ готовит иск против России из-за разрушенной спортивной инфраструктуры

Украинская ассоциация футбола будет требовать от России возместить ущерб, причиненный футбольной инфраструктуре из-за военной агрессии. По словам президента УАФ, планируется подать иск в Европейский суд по правам человека.

Президент УАФ: Мы возместим ущерб, нанесенный Российской Федерацией нашему украинскому футболу

Андрей Павелко рассказал, что УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к России за ущерб, причиненный российской агрессией. В частности, речь идет о спортивной инфраструктуре.

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Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к Российской Федерации за ущерб, нанесенный войной нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами мощную позицию по отношению к РФ и убыткам, которые нанесла война украинскому футболу,

– отметил Павелко.

Президент УАФ верит в то, что им удастся отстоять свою правоту и выбить из россиян необеденные средства.

"Я уверен, что предложенная юридическая платформа позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, который нанесла нам Российская Федерация в войне, которую она принесла в наш дом.

Уверен, что все субъекты украинского футбола, объединившись, предоставят всю необходимую информацию, чтобы наши юристы могли проработать все эти вопросы. Иски, которые будут поданы в ЕСПЧ и международные суды, обязательно будут победными, и мы возместим ущерб, который нанесла Российская Федерация нашему украинскому футболу", – сказал специалист.

Оккупанты разрушают нашу спортивную инфраструктуру