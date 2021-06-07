У Цыганкова травма: футболист пропустит матч сборной Украины

Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков пропустит второй подряд матч сборной Украины. Цыганков не сыграет в контрольном матче против Кипра.

Цыганкова заменит Безус

Атакующий полузащитник пропустил матч против Северной Ирландии (1: 0) из-за травмы. Повреждение снова помешает Виктору выйти на поле в футболке сборной Украины.

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Сообщается, что у Цыганкова повреждение икроножной мышцы. Виктора в заявке на матч против Кипра заменил Роман Безус из Гента.

Заявка сборной Украины

Вратари: Бущан, Трубин, Пятов

Защитники: Соболь, Кривцов, Попов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Зубков, Судаков, Макаренко, Леднев, Безус, Зинченко

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик