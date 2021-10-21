У тренера Баварии Нагельсманна коронавирус

Наставник Баварии Юлиан Нагельсманн не смог присутствовать на матче мюнхенцев в Лиге чемпионов против Бенфики. У тренера чемпионов Германии обнаружили коронавирус.

Нагельсманн сдал положительный тест

В день матча Бенфика – Бавария стало известно, что Нагельсманна не будет на скамье запасных. Сообщалось, что специалист пропускает игру из-за недомогания.

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В четверг, 21 октября, Бавария сообщила, что у Нагельсманна коронавирус. У тренера обнаружили COVID-19 несмотря на то, что Нагельсманн прошел полный курс вакцинации

Бавария проинформировала, что тренер вернется в Мюнхен отдельно от команды и пойдет на самоизоляцию.

"Нагельсманн сдал положительный тест на коронавирус несмотря на полную вакцинацию. Он полетит обратно в Мюнхен отдельно от команды, после чего самоизолируется", – сообщили в Баварии.

Нагельсманн в Баварии: главное

34-летний Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021 года. По данным СМИ, мюнхенский клуб заплатил за переход тренера из РБ Лейпциг около 20 миллионов евро.

Во главе Баварии специалист провел 12 матчей во всех турнирах (10 побед, 1 ничья и 1 поражение).

В Лиге чемпионов Бавария выиграла три стартовых матча с общим счетом 12:0. Чемпионы Германии разгромили Барселону (3:0), Динамо (5:0) и Бенфику (4:0).