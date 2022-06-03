В Шотландии арбитр высшей лиги совершил каминг-аут и вдохновил коллегу
Источник:BBC
Шотландский рефери Крэйг Нейпир сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам судьи, его вдохновил поступок хавбека "Блэкпула" Джейка Дэниелса.
Рефери: В футболе этот барьер еще существует
Шотландские арбитры Крэйг Непьер и Ллойд Уилсон раскрыли свою сексуальную ориентацию. Сразу два судьи стали первыми представителями этой профессии в Шотландии, публично заявившими о своей гомосексуальности
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Я никогда не думал, что буду сидеть здесь и говорить об этом. Это то, с чем я жил долгое время. Это был трудный путь. Очень важно, что такие люди, как я, готовы делать такие шаги. Я не думаю, что в общем это должно стать новостью, но сейчас – должно, потому что нам нужно изменить ситуацию и дать почувствовать людям, что они могут быть самими собой,
– отметил Непьер.
Рефери надеется, что его поступок вдохновит кого-нибудь быть собой.
"В футболе этот барьер еще существует. Надеюсь, здесь, в Шотландии, я смогу сыграть небольшую роль и вдохновить кого-нибудь быть собой", – добавил Крэйг.
В видео на твиттер-аккаунте Шотландской футбольной ассоциации Нейпир рассказал, что желает помочь избавиться от стигмы и страха, которые другие люди в его положении могут испытывать из-за раскрытия собственной сексуальной ориентации.
Видео признание
После этого на каминг-аут решился арбитр Ллойд Уилсон, судящий в низших лигах Шотландии. В интервью Sky Sports он признался, что скрывал свою сексуальность 17 лет.
Думаю, что теперь я могу ходить по улицам, не чувствуя себя таким, будто я какой-то не такой, – заявил Уилсон.
Вдохновил поступок Дэниелса
- Нейпир вдохновил поступок Джейк Дэниэлс, который в мае совершил исторический для Англии каминг-аут.
- 17-летний форвард признался, что является геем, став первым действующим профессиональным футболистом в Великобритании, совершившим каминг-аут.