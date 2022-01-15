У Шевченко возник конфликт с руководством Дженоа перед увольнением

В субботу, 15 января, Дженоа уволила Андрея Шевченко с должности главного тренера. Экс-тренер сборной Украины возглавлял "грифонов" чуть больше двух месяцев, но так и не выиграл ни одного матча в чемпионате Италии.

По информации источника, Дженоа и уже бывший главный тренер команды Андрей Шевченко имели разногласия перед отставкой.

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За несколько часов до расторжения контракта Шевченко и руководство Дженоа имели разное видение относительно новых трансферов клуба. Специалист хотел, чтобы клуб как можно быстрее оформил переходы Алексея Миранчука и Надима Амири, когда генуэзцы не могли выполнить это требование по некоторым причинам.

Разногласия между Шевченко и Дженоа возникли еще раньше, ожидалось, что он покинет клуб еще после поражения (0:1) 9 января.

Шевченко и Дженоа: коротко

Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одна победа.

Сейчас команда находится в зоне вылета в Серии А.

"Грифоны" – первый клуб в карьере Шевченко. До того украинец возглавлял сборную Украины.

Фаворитом на пост главного тренера после отставки Шевченко стал немец Бруно Лаббадия.