У Шевченко возник конфликт с руководством Дженоа перед увольнением
Источник:Il Secolo XIX
В субботу, 15 января, Дженоа уволила Андрея Шевченко с должности главного тренера. Экс-тренер сборной Украины возглавлял "грифонов" чуть больше двух месяцев, но так и не выиграл ни одного матча в чемпионате Италии.
По информации источника, Дженоа и уже бывший главный тренер команды Андрей Шевченко имели разногласия перед отставкой.
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За несколько часов до расторжения контракта Шевченко и руководство Дженоа имели разное видение относительно новых трансферов клуба. Специалист хотел, чтобы клуб как можно быстрее оформил переходы Алексея Миранчука и Надима Амири, когда генуэзцы не могли выполнить это требование по некоторым причинам.
Разногласия между Шевченко и Дженоа возникли еще раньше, ожидалось, что он покинет клуб еще после поражения (0:1) 9 января.К слову. Фаворитом на пост главного тренера после отставки Шевченко стал немец Бруно Лаббадия.
Шевченко и Дженоа: коротко
- Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одна победа.
- Сейчас команда находится в зоне вылета в Серии А.
- "Грифоны" – первый клуб в карьере Шевченко. До того украинец возглавлял сборную Украины.