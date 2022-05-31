У нас своя война – на футбольном поле, – Петраков о матче Шотландия – Украина

В преддверии матча плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией состоялась пресс-конференция с участием главного тренера национальной команды Александра Петракова. Наставник сборной Украины ответил на все важные вопросы журналистов.

Петраков: Важнейший матч на данном этапе моей жизни

Национальная команда прилетела в Глазго против Шотландии. Матч плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня.

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Александр Петраков рассказал, как мотивировал игроков сборной Украины в преддверии важного матча.

"Очень сложно было (настроить – 24 канал). Ребята думают о своих семьях, как там дома, о родных, матери, папе, братьях, сестрах. Приходилось где-то шутить, говорить им, что для нас своя война – на футбольном поле. Было очень тяжело. Ребята – молодцы, они слушали, они готовились. Мы подходим к игре в хорошем настроении, скажем так", – сказал наставник национальной команды.

По словам Петракова, матч против Шотландии самый сложный в его тренерской карьере.

Да, на этом уровне, это самый важный матч на данном этапе моей жизни. Что я буду говорить игрокам перед игрой? Это внутренняя, скажем так, кухня. Это в раздевалке, это свято. Что я буду говорить, это не нужно никому знать, не обижайтесь,

– отметил тренер "сине-желтых".

Как на игру Шотландии повлияет отсутствие Терни и Паттерсона

Шотландский защитник Эндрю Робертсона, выступающий за Ливерпуль, пропустит матч против украинцев.

"В сборной Шотландии есть кому заменить этих игроков, как и у нас. Это национальная сборная. Там хорошая команда, там хорошие исполнители. Думаю, это не повлияет на игру", – заявил Петраков.

Наставник сборной Украины оценил физическую подготовку своих подопечных.

Мы играли только три матча, у нас так получилось, что сыграли только три товарищеских матча. Как будут выглядеть игроки –посмотрим завтра,

– добавил коуч "сине-желтых"

Матч Украина – Шотландия состоится 1 июня. Начало игры в 21:45. Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.