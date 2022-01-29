У нас могут возникнуть проблемы – Малиновский назвал преимущество сборной Шотландии над Украиной

Сборная Украины по футболу в отборе на чемпионат мира сыграет против Шотландии. Один из лидеров сборной Руслан Малиновский оценил игру соперника.

Сдержанная оптимистическая реакция

Украина перед жеребьевкой плей-офф квалификации ЧМ-2022 оказалась среди несеянных команд. Следовательно, нашим соперником уже в первом матче могла стать сборная Италии или Португалии. Но выпала Шотландия.

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По словам Малиновского, когда он узнал результаты жеребьевки, его реакция была сдержанно оптимистичной.

Нам будет непросто. Это плей-офф, и здесь нужно пройти двух соперников. Да, не выпала Италия или Португалия, но и Шотландия – это не подарок. Далеко не подарок. Я считаю, что в нашем квартете все команды примерно равны. Сборная Шотландии почти полностью укомплектована футболистами английской Премьер-лиги – здесь и прибавлять нечего. К тому же мы играем на выезде, и у шотландцев там будет впечатляющая поддержка. Впрочем, у нас есть шансы, мы знаем свою силу,

– рассказал футболист.

Именно то, что почти все футболисты сборной Шотландии выступают в АПЛ может быть их преимуществом, убежден Малиновский.

"Сейчас все умеют играть в хороший футбол. Конечно, если они будут действовать под давлением, то начнут подгружать мяч вперед. Но если мы им дадим время для принятия решений, то играть длинными передачами они точно не станут, и у нас могут возникнуть проблемы, поскольку их футболистам, выступающим на таком уровне, долго думать не нужно. В Глазго будет настоящее сражение на результат", – убежден Малиновский.

Но Украина тоже имеет свое преимущество – это вариативность в схемах. Во времена Шевченко команда играла в 4-3-3. Когда сборную возглавил Петраков, команда перешла на 3-5-2. Но впоследствии вернулась к предыдущей схеме.

Хорошо, что сборная Украины имеет определенную вариативность. Мы можем сыграть 4-3-3 или 3-5-2. Мы и на Евро-2020 меняли тактику, перестроились, когда возникли проблемы с фланговыми игроками атаки. В футболе бывает так, что ты начинаешь матч по одной системе, а заканчиваешь – по другой, и это большой плюс. Иногда можно сыграть по результату, отказаться от высокого прессинга, сесть чуть ниже, закрыть середину. Думаю, что наши тренеры все проанализируют и примут правильное решение,

– заявил Малиновский.

Матч Шотландия – Украина состоится 24 марта в Глазго. Это будет полуфинал отбора на чемпионат мира. Победитель этого матча выйдет в финал, где сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия. Эта игра намечена на 29 марта.

Если победит Украина, она этот матч тоже проведет на выезде. Если украинцы уступят Шотландии, то 29 марта сыграют против неудачника пары Уэльс – Австрия в Кардиффе.

В 2022 году сборная Украины в общей сложности трижды сыграет против Шотландии. Кроме матча отбора, обе сборные попали в одну группу Лиги наций. Первый матч между командами состоится 7 июня в Шотландии. В Украине команды померяются силами 26 сентября.